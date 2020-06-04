陸委會呼籲釋放李明哲　國台辦反批民進黨「搞雙標」：哪有對基本人權尊重

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪、任以芳／台北—北京連線報導

針對陸委會呼籲北京早日釋放李明哲，並與台方共同提升雙方人權及民主制度保障，大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日指出，操作「反中仇中」是民進黨當局邪惡的政治本性，並反問「在疫情防控中大搞「雙標」，針對台商、陸配、陸生採取歧視性措施，損害其權益，哪有一點對基本人權的尊重！」

陸委會3日透過聲明指出，北京當局應早日釋放3年多來遭不當審判和關押的李明哲先生，讓其平安返台。聲明重申，蔡英文總統在520就職演說中重申「和平、對等、民主、對話」是兩岸良性互動的關鍵。

國台辦發言人朱鳳蓮則在回應中表示，操作「反中仇中」是民進黨當局邪惡的政治本性，他們定期跳出來講一番陳詞濫調。

朱鳳蓮反問，「是誰在迫害主張發展兩岸關係的人士，打壓和平統一的正義聲音，哪有一絲對民意的尊重！是誰在剝奪台灣同胞參與兩岸交流合作的權利，在疫情防控中大搞「雙標」，針對台商、陸配、陸生採取歧視性措施，損害其權益，哪有一點對基本人權的尊重！」

朱鳳蓮還舉香港反送中示威為例，質疑「是誰在公然庇護香港特區黑暴勢力，對『反中亂港』行徑推波助瀾，公然破壞香港特區的法治！」她並呼籲民進黨當局，立即停止說三道四、指手畫腳。

▲大陸委員會發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）