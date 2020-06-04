台南安南區27里　8日上午9時起停水7小時

▲自來水第六區管理處表示，為辦理郡安路四段自來水管線汰換，安南區27里，將自6月8日上午停水7小時施工，永康區5個里水壓較低，請民眾提前儲水備用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣自來水公司第六區管理處表示，為辦理郡安路四段（安和路-北安路）自來水管線汰換，台南市安南區27里，將自6月8日上午9時起至下午4時止，停水7小時施工；另外永康區5個里亦受影響水壓較低，台水六區處籲請民眾提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

為考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次停水施工將取消。

停水區域影響範圍包括：1、台江大道（二段、三段）以南、曾文溪大排水溝及安明路二段以東、安和路（二段、三段）以西、安通路（五段、六段）以北。2、郡安路（三段、四段、五段、六段、七段）以南、府安路（三段、四段、五段、六段、七段）以北。

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台南市安南區：溪北里、溪頂里、溪東里、安富里、溪墘里、海佃里、幸福里、國安里、海南里、淵西里、淵中里、海西里、淵東里、海東里、理想里、大安里、原佃里、鳳凰里、梅花里、安西里、總頭里、頂安里、安慶里、新順里（安和路以西）、安順里（安和路以西）、安和里、溪心里。

水壓降低區域影響範圍包括：1、永康區台鐵鐵路以西；2、永康區柴頭港溪以北；3、鹽水溪以東；4、永康區永安路以南。台南市永康區：鹽興里、鹽行里、鹽洲里、尚頂里、甲頂里。

本次停水用戶數計41863戶、水壓降低戶數13442戶，除停水區域及水壓降低區域外、其餘地區可正常供水;惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，可能稍有延遲情形。

自來水公司提醒，停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，等流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問。停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，等水清後再進水。有關停水相關訊息可撥打免付費客服專線1910，或上台水網站（https:// wateroff.water.gov.tw/）查詢。

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