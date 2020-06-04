台南新化警「凌晨酒駕撞小黃」…遭記大過調職！派出所所長連坐被拔官

▲台南新化員警酒駕，警方當天立即召開風紀評估委員會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市新化警分局敬姓員警2日凌晨獲邀餐敘，豈料結束後竟酒後駕車返家，身為執法員警卻知法犯法，返程途中敬員還不慎擦撞計程車，造成女乘客受傷，經警方到場酒測，發現敬員測值竟高達0.46mg／L，全案依照公共危險罪送辦，新化警分局也召開檢討會，除對敬員記一大過外，並將其調至偏遠地區，同時該所所長也調整為非主管職務。

新化警分局調查，敬員1日深夜下班後先駕車返回北區住處，隨後又接獲友人邀約，前往東區餐廳餐敘。2日凌晨，敬員幾杯黃湯下肚後已有些許酒意，但卻一時失察自行駕車返家，途中不慎擦撞計程車，造成後座楊姓女乘客受傷送醫。警方獲報後前往現場，赫然發現肇事的竟是自己人，經過酒測後發現敬員測值高達0.46mg／L，全案依照公共危險罪嫌送辦。

警方指出，案發當天立即請警政署、台南市警察局督察、新化分局各主管召開重大風紀案件檢討暨專案風紀評估委員會議，並依警察人員駕車安全考核實施要點將敬員記一大過處分，同時調職前往偏遠地區服務；此外，敬員所屬派出所所長亦遭調整為非主管職務。

新化警分局副分局長吳順發表示，對同仁的不自愛感到震怒、震驚，本案一定會從嚴、從重追究，並落實防杜員警酒駕，確保類案不再發生，同時重申針對員警違法違紀案件絕不護短，一經查獲必定從嚴、從速查辦。

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