台南警喝酒誤事「調職變更大尾」…凌晨酒駕還肇逃！辯：你怎知我什麼時候喝

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市新化分局敬姓員警2日凌晨酒駕肇事撞計程車，引起高層震怒，遭到記過、調職處分，連帶派出所所長也遭到連坐拔官。警方調查，涉案的敬員不但知法犯法酒後駕車，甚至在肇事後還意圖規避責任，異想天開先逃離現場、再搭計程車返回，並囂張詭辯「你怎麼知道我是肇事前喝酒、還是肇事後才喝？」但謊言仍遭到同仁識破，訊後依公共危險及肇事逃逸罪嫌送辦。

據了解，敬員過去在第五警分局服務時就因喝酒誤事而遭調職，改派往新化分局轄下派出所服務，不料敬員仍是不改惡習，2日深夜下班後應好友邀約前往餐敘，凌晨時分明知自己已經酒醉，仍是選擇自行駕車返家，途中還從側面擦撞計程車，導致後座的楊姓女乘客受傷。

警方調查，敬員肇事當下並非勇於認錯，而是異想天開選擇逃離現場，事後再搭計程車折返，企圖製造肇事當下自己並未飲酒的假象，詭辯「你怎麼知道我是肇事前喝酒、還是肇事後才喝？」案經同仁調閱監視系統及查訪證人證詞，拆穿敬員謊言，經測後發現其酒測值高達0.46mg／L，立即遭依公共危險罪、肇事逃逸罪嫌送辦。

▲台南新化員警酒駕，警方當天立即召開風紀評估委員會議。（圖／記者林悅翻攝）

案發當天，警方也立即請警政署、台南市警察局督察、新化分局各主管召開重大風紀案件檢討暨專案風紀評估委員會議，並依警察人員駕車安全考核實施要點將敬員記一大過處分，同時調職前往偏遠地區服務；此外，敬員所屬派出所所長亦遭調整為非主管職務。

新化警分局副分局長吳順發表示，對同仁的不自愛感到震怒、震驚，本案一定會從嚴、從重追究，並落實防杜員警酒駕，確保類案不再發生，同時重申針對員警違法違紀案件絕不護短，一經查獲必定從嚴、從速查辦。

▼新化警分局副分局長吳順發。（圖／記者林悅翻攝）