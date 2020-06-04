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警察酒駕肇事逃離現場「再搭計程車返回」　台南警長震怒：先記大過調職

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▲台南市警新化分局敬姓員警酒後駕車與計程車發生車禍，造成雙方車頭毀損，計程車上乘客受傷，敬員肇事後逃離現場再折返，企圖製造肇事當下未喝酒假象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警新化分局敬姓員警酒後駕車與計程車發生車禍，造成雙方車頭毀損，計程車上乘客受傷，敬員肇事後逃離現場再折返，企圖製造肇事當下未喝酒假象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化分局敬姓員警，酒駕肇事後涉嫌欲規避責任，竟異想天開先逃離現場，再搭計程車返回，涉嫌製造車禍肇事當下自己並未飲酒，是「肇事後才喝」的假象，但被處理的市警二分局調閱監視系統及查訪證人證詞而拆穿識破，並依公共危險及肇事逃逸罪嫌送辦。

▲台南市警新化分局敬姓員警酒後駕車與計程車發生車禍，造成雙方車頭毀損，計程車上乘客受傷，敬員肇事後逃離現場再折返，企圖製造肇事當下未喝酒假象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

酒駕零容忍是台南市長黃偉哲一直強調，並要求台南市警局嚴格落實酒駕取締工作，台南市警局所屬各分局也不定期舉行酒駕路檢專案勤務，沒想到負責執法的警員竟然知法犯法酒駕肇事，肇事後涉嫌欲規避責任，竟異想天開先逃離現場，再搭計程車返回，涉嫌製造車禍肇事當下自己並未飲酒，是「肇事後才喝」的假象，再吃上肇逃刑責。

台南市警局長周幼偉對員警知法犯法酒駕肇逃表示震怒痛心與遺憾，表示會依警政署最新修正「警察人員駕車安全考核實施要點」規定，不分勤務中或勤餘酒駕肇事，當事人調整服務地區並依規定記大過一次，涉及酒駕肇事部分，另依照刑法公共危險罪究辦，待司法判決後再擬議行政責任。此外，為加強各級主管的考監責任，周幼偉局長強調，日後只要有員警發生酒駕情事，該單位主管一律調整非主管職務。

市警局指出，依刑法第185-4條規定：「駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，……」，參考司法實務判決載述「『肇事逃逸罪』之立法意旨，在於處罰肇事後逃逸之駕駛人，俾以維護交通安全，加強救護，減少被害人之死傷，促使駕駛人於肇事後能對被害人即時救護或其他必要措施，以減少因延誤就醫致生無謂傷亡，因此該罪之成立只以行為人有駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸之事實即可，至於行為人對肇事有無過失及其離去之原因為何，則非所問」，換言之，只要發生車禍，不論自己有沒有肇事責任，都要留在現場，將傷者送醫，否則即可能構成犯罪。敬員肇事後離開現場的行為及所辯理由，難以採認無肇事逃逸之事由明確。

▲台南市警新化分局，於案發後立即召開重大風紀案件檢討暨專案風紀評估委員會議，建請對涉嫌酒駕的敬員建請記一大過調職，派出所所長連坐調整非主管職務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警新化分局，於案發後立即召開重大風紀案件檢討暨專案風紀評估委員會議，建請對涉嫌酒駕的敬員建請記一大過調職，派出所所長連坐調整非主管職務。

台南市新化警分局１名敬姓警員，6月2日凌晨酒駕與計程車發生車禍，造成女乘客受傷，敬員酒測值達0.46mg/L，被依涉嫌公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦，新化分局召開風紀會，再建請記敬員一大過調至偏遠單位服務嚴懲，派出所所長連坐「拔官」調整非主管職務，以示酒駕零容忍。

▲台南市警新化分局，於案發後立即召開重大風紀案件檢討暨專案風紀評估委員會議，建請對涉嫌酒駕的敬員建請記一大過調職，派出所所長連坐調整非主管職務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化分局指出，敬員表示他6月1日深夜10時勤務結束駕車返台南市北區住家休息時，臨時接獲友人邀請前往東區東安路某餐飲店飲宴，敬員酒後一時失察自行駕車返家，途中不慎擦撞計程車，造成楊姓女乘客左後腰部紅腫，傷者經送醫救護後，已返家休息。

▲台南市警新化分局，於案發後立即召開重大風紀案件檢討暨專案風紀評估委員會議，建請對涉嫌酒駕的敬員建請記一大過調職，派出所所長連坐調整非主管職務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新化分局副分局長吳順發，說明行政懲處及表達警方酒駕零容忍立場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化警分局獲報後立即派遣督察組人員前往處理，敬員酒測值達0.46mg/L超標，全案依涉嫌公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦外，並召開重大風紀案件檢討暨專案風紀評估委員會議，決議依警察人員駕車安全考核實施要點，對敬員建請記一大過處分並調整至偏遠地區服務；另將敬員服務派出所之所長調整為非主管職務。

新化警分局長許芳毅對員警同仁不自愛之舉甚感痛心，並表示相當震怒及從嚴從重追究敬員責任；召開會議檢討指示相關單位加強員警管考措施，落實防杜員警酒駕，確保不再發生酒駕情事，並重申對員警各類違法、違紀案件絕不護短，絕對主動從嚴從速查辦並斷然處置的嚴正立場。

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