台南老翁騎腳踏車遭自小客車撞死　女駕駛辯：陽光刺眼沒看到　

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區北勢里新生北路與南55線路口，6月2日傍晚6時多，發生一起腳踏車騎士與自小客車擦撞之嚴重交通事故，雙方皆無酒駕，83歲王姓老翁送醫傷重不治身亡，全案由麻豆分局警方調查處理中。

▲台南市麻豆區北勢里新生北路與南55線路口，傍晚時分發生腳踏車騎士與自小客車擦撞之嚴重交通事故，83歲王姓老翁送醫傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，83歲王姓老翁騎乘腳踏車行經新生北路與南55線路口欲左轉，遭張姓女子駕駛自小客車，沿新生北路內側快車道東向西直行時發生擦撞，王姓老翁急救送醫後不治。張女向警方表示，係因當時陽光刺眼，視線不佳所造成，目前真正肇事原因及相關責任由麻豆分局警方調查偵辦中。

麻豆警分局長楊慶裕表示，黎明或黃昏時段光線不佳，容易發生交通事故，特別是年長者視力較差、身體機能退化，往往反應不及，因此提醒年長者在清晨或黃昏夜間出門時，應穿著色彩鮮明衣服，並遵守路權觀念，警方會持續深入各里、樂齡中心及老人會館加強高齡者的交通安全宣導；另呼籲駕駛人在黎明及黃昏時段開車上路，應秉持安全駕駛觀念，遇到路口應該要提前減速，並隨時注意車前狀況，保持正確的安全駕駛觀念，就能避免此類憾事再度發生。

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