蔡英文PO日曆照 ：希望世界每一片土地不再有消失的日子

▲蔡英文PO日曆照，談六四天安門31周年。（圖／翻攝蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

六四天安門事件滿31周年，總統蔡英文表示，不必再隱匿歷史，可以共同思索未來，希望世界上每一個角落、每一片土地，都不要再有消失的日子，也祝福香港。

蔡英文表示，在地球上其他地方，每一分鐘就有60秒過去，可是在中國，每一年卻只有364個日子，有一天被遺忘掉了。

蔡英文說，過去在台灣，也曾經有許多日子，不能出現在日曆上面，但一個一個把它們找回來了，「因為我們不必再隱匿歷史，所以我們可以共同思索未來」，希望這世界上每一個角落、每一片土地，都不要再有消失的日子，也祝福香港。

副總統賴清德一早也在臉書發表看法。賴清德認為，「中共應平反六四，停止壓迫、順應民主潮流」。

賴清德說，31年前，台灣和中國同樣出現自由化與民主化浪潮，青年學生們站出來追求民主、要求國家改革；31年過去，台灣從「野百合」到「太陽花」，一個世代接著一個世代的年輕人，大家傳承自由民主的棒子，建設台灣成為一個自由民主的偉大國家。

賴清德指出，中國年輕人沒這麼幸運，只因領導人的一念之差，讓愛國熱情與民主夢想，硬生生地被坦克車給碾碎，讓中國從此走上與自由民主潮流背道而馳的歧途，六四的歷史錯誤無法復原，犧牲的青春生命無法再生，但對歷史真相的追求與平反，卻可以記取避免人類不幸悲劇再次發生。

賴清德強調，在六四這一天，中共當局應深自省思，順應民主潮流，平反六四，停止對宗教、異議人士及圖博與維吾爾族人等的壓迫，正視香港人民追求民主的殷切期盼，讓中國人也能和台灣人一樣，享受真正自由民主的生活。

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