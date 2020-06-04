「藻礁永存」去哪了？環團盼喚醒小英履行承諾：別成生態殺手

▲環團指出，蔡英文曾承諾「藻礁永存」。（圖／搶救大潭藻礁行動聯盟提供）



記者許展溢／台北報導

全國NGOs環團代表今（4日）上午10點到總統府和總統蔡英文見面提建言，會前搶救大潭藻礁行動聯盟舉行「小英總統，救救藻礁」記者會，喊話政府別再違背曾經的承諾，現在挽回還來得及。

聯盟召集人潘忠政說，桃園藻礁有世界自然遺產價值，但觀塘三接工程卻要破壞藻礁超過300公頃，一旦被破壞就永遠無法恢復。蔡英文曾回應環團，「如果這個開發案會對藻礁生態系造成影響，也不是我們的選項」、「考慮開聽證會」。至今開了103次記者會，就是期待總統堅持理想、履行承諾，趁海上嚴重破壞藻礁的工程未全，一起救藻礁。

請繼續往下閱讀...

▲環團見蔡英文前舉行「小英總統救救藻礁」記者會。（圖／記者許展溢攝）



政治大學地政學系教授兼第三部門研究中心主任徐世榮表示，台灣的土地有著多元價值，最重要的是環境生態資源，這麼多人關心及希望保護藻礁，希望能喚醒蔡英文趕快把握重要的契機，把桃園藻礁保護下來，因為這正是認同本土及愛台灣的最佳展現。台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅認為，「藻礁永存」既是小英總統的承諾，我們期待能夠實現。將三接遷離海象條件惡劣的大潭，對台灣的能源安全也是好事。

桃園親子共學團代表沈佩玲提到，疫情間，第一次覺得住在台灣很幸福，小英團隊在國防外交以及防疫的措施上，成果有目共睹。看到執政者努力調度口罩，也伸起自己使命感，努力在教育和學習路上前進。只是，孩子們很難理解，為何他們心目中支持民主的蔡總統，會對藻礁這樣不聞不問？作為教育者，想說蔡總統在國防外交上的選擇很正確，不代表她就能夠轉身對環境殘忍。

▲沈佩玲說，孩子們很難理解，為何他們心目中支持民主的蔡總統，會對藻礁不聞不問？（圖／記者許展溢攝）



荒野保護協會理事長劉月梅指出，大潭藻礁是祖先累積了7000年才留下的寶，大家都稱台灣是寶島，但寶島上的寶，需要守護、需要珍惜，才能世代相傳。台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政義務律師說，蔡英文第二任期已正式開始，在沒連任壓力下，正是實現環境正義最好的時機，應履行保護藻礁的承諾，不要成為藻礁殺手。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來