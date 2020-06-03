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陳其邁視察長庚醫院　為藥物開發與防疫成果為醫護人員打氣

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▲行政院副院長陳其邁3日下午視察林口長庚醫院，為第一線防疫醫護人員加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政院副院長陳其邁3日下午視察林口長庚醫院，為第一線防疫醫護人員加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為鼓勵長庚醫療團隊在新冠肺炎檢驗與藥物治療研發有重大進展，行政院副院長陳其邁3日視察林口長庚醫院，在聽取簡報後表示，對於長庚醫療團隊能在這麼短時間內有具體研發成果與造福人群，由衷表達讚佩與鼓勵，未來若有需要協助之處，政府一定傾全力協助。

陳其邁於視察林口長庚醫院時，長庚醫療團隊決策委員會主委程文俊代表院方感謝陳副院長撥冗為醫院團隊打氣，他指出，這次新冠肺炎疫情期間，長庚醫療團隊發揮檢驗與研究動能，積極配合政府提供大量檢驗量能，且致力投入快篩與藥物研究，經過持續不斷努力，在開發快篩及抗體藥物方面已有具體成果。

程文俊還解釋，特別是抗體藥物部份，長庚團隊日前成功找出一株具備優秀抑制病毒能力的全人源單株抗體，針對武漢株、美國株、歐洲株、埃及株病毒，皆有90~98%的中和能力，具有相當高的發展潛力，即將進入技術轉移階段，目前已有不少國內外藥廠接洽。

▲行政院副院長陳其邁3日下午視察林口長庚醫院，與第一線防疫醫護人員一起比出愛心手勢合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政院副院長陳其邁3日下午視察林口長庚醫院，與第一線防疫醫護人員一起比出愛心手勢合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳其邁聽取林口長庚醫院邱政洵副院長、感染科黃冠穎醫師、長庚大學許光宏副校長與施信如教授等人簡報後，對長庚醫療團隊能在如此短時間內有優異表現，給予相當肯定與讚佩，陳其邁強調，新藥的開發從研究到能夠臨床使用，並不是一件容易之事，未來若長庚醫療有需要，政府一定全力幫忙。

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