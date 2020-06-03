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無業男持刀搶超商　「現金、香菸、遊戲點數」全都要！犯案第3次踢鐵板

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▲桃園市林姓男子去年間兩度持刀強盜超商，搶得現金與遊戲點數等財物，但事後都交保，食髓知味後今年2月3度犯案終遭收押。（圖／達志示意圖）

▲桃園市林姓男子去年間兩度持刀強盜超商，搶得現金與遊戲點數等財物，但事後都交保，食髓知味後今年2月第3度犯案終遭收押。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子因缺錢花用，去年2月間持刀闖進大園區某超商行搶，洗劫櫃檯收銀機內現金、遊戲店數與香菸後逃逸，同年4月間再度在大園鄉某超商持刀行搶，林男犯案後未久都被警方拘捕到案，但均獲得交保，食髓知味的林男今年2月三度持刀在蘆竹區某超商強盜，這次踢到鐵板終於遭桃檢聲押獲准，桃檢3日偵結依加重強盜罪嫌將林男提起公訴。

檢警調查，22歲的林姓男子曾犯公共危險罪，並於2018年易科罰金執行完畢，無業的林男於去年2月8日凌晨騎機車至大園區建國路某超商，戴安全帽遮掩面貌闖入超商，至事務機列印2萬元遊戲點數後交給店員結帳，林持刀闖入櫃台威脅店員：「快點把點數結完，不然我刺下去！」等語，後來更直接打開收銀機洗劫2千餘元現金與香菸2包後逃逸，林男犯案於當日下午被警方追緝到案。

去年4月22日凌晨，林男二度持刀闖入大園區菓林路某超商，搶劫收銀機現金9千餘元、3萬元遊戲點數與香菸、啤酒等商品後逃逸，當日下午又被警方拘提到案並起獲贓物，林男前2次搶超商都獲得交保；今年2月5日晚間8時許，食髓知味的林男三度持超強盜超商，搶得價值1萬元的遊戲點數、現款3萬5千元與23包香菸後逃逸，警方於次日循線拘捕林男到案，並起出現金、遊戲點數與商品等贓物。

桃檢針對林男三度持刀強盜超商重大犯行，依加重強盜罪嫌向地院聲請羈押獲准，桃檢依據警方查扣林男作案時水果刀、菜刀與超商行搶監視畫面截圖等證據，3日偵結依加重強盜罪嫌將林男提起公訴。

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