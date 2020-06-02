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超前佈署再1例！「胸腔X光」驗確診超精準　台灣模式輸出國際

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▲陳其邁與團隊討論多管齊下的超前佈署防疫。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲陳其邁與團隊討論多管齊下的超前佈署防疫。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，台灣靠著超前佈署且優異的防疫表現，成功獲得國際讚賞。近日，台灣又有一項技術要輸出國際，由政府及台大醫院等醫療院所與台灣人工智慧實驗室合作開發的「台灣新冠肺炎胸腔X光輔助診斷系統」，在檢驗確診案例上可以達到超精準率，台灣因為疫情趨緩該項技術備而不用，不過卻能輸出國際幫助需要的國家。

早在疫情真正蔓延前的去年十二月，台灣優先全球展開防疫工作，成功靠著超前佈署讓疫情有效趨緩。知情人士透露，今年3月快篩尚在開發階段，行政院副院長陳其邁希望針對檢測新冠肺炎上也能多管齊下、超前佈署，於是邀集政府單位與各大醫療院所及台灣人工智慧實驗室合作，經過密集開會討論，開發出「台灣新冠肺炎胸腔X光輔助診斷系統」。

知情人士指出，台灣由於確診病例不多，因此不是所有醫師都有診斷的經驗。如果病人沒有出現一些可以輔助判斷的症狀，可能需要花幾天的時間才會被確診。台大醫院專家建議建置使用以AI輔助辨識的集中式胸部X光診斷系統片的系統，因為與電腦斷層掃描相較，拍攝胸部X光的設備建置較廣，也比較容易消毒。

台灣人工智慧實驗室與行政院、疾管署、健保署、台大醫院與北醫附醫合作，開發以人工智慧模式協助偵測病毒的「台灣新冠肺炎胸腔X光輔助診斷系統」。這個輔助診斷系統以AI辨識醫院上傳的胸部X光片，如果系統判斷為新冠肺炎的可能性很高，就會送至衛生主管機關進一步處理，希望能夠協助在沒有足夠資源使用PCR檢驗的地區，提早發現可能的病例，有效降低新冠肺炎的傳播。

這項技術從今年3月起，針對疫情超前佈署，使用AI協助判斷新冠肺炎的可行性，密切的進行討論，參與的人員除了醫事專業人員，還有資訊人員，真正達到跨域整合，結合醫療專業和先進科技，為防疫超前佈署。

從今年1至3月，這套系統共分析來自健保署的提供共109例胸部X光片，發現可以系統被判定為是新冠肺炎的胸部X光，其拍攝日期，早於確診2天以上的有27名，早於確診5天以上的有4名。經由拍攝X光片協助判斷，就可以提早數天預警新冠肺炎的可能性，減少因為沒有即時確診而造成的風險。

截至五月底，國內已有超過4家醫學中心申請使用，在模擬來自健保署109例胸部X光片案例中，結合台大醫院醫療專家的建議後，敏感度更高達89％以上。

知情人士指出，由於目前台灣疫情紓緩，這套系統是「備而不用」。不過，目前還有許多國家，尤其是醫療體系無法因應疫情大量擴散，或是沒有足夠資源使用PCR檢測的國家，台灣身為國際的一份子，可以提供科技防疫的經驗和技術支援，盼能把成功的「台灣模式」輸出全球，再次擦亮「TAIWAN CAN HELP」招牌。

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