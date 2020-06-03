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台、師大學生表態罷韓！發500條「光復高雄」黃絲帶　倒數三天街頭最後一搏

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▲▼ 台、師大學生表態罷韓！發500條「光復高雄」黃絲帶。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大、師大學生發500條「光復高雄」黃絲帶。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

罷免高雄市長韓國瑜投票倒數3天。台大學生會長凃峻清、師大學生會長陳亮均分別在臉書上發文表態表示將返鄉免票，更在稍早集結10多位學生在台大校門口發放500條「0606光復高雄！2020高雄人寫歷史」的黃絲帶，呼籲北漂高雄學生6月6日返鄉投票，「一起把韓國瑜送出高雄！」

▲▼ 台、師大學生表態罷韓！發500條「光復高雄」黃絲帶。（圖／記者崔至雲攝）

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▲▼ 台、師大學生表態罷韓。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 台、師大學生表態罷韓！發500條「光復高雄」黃絲帶。（圖／記者崔至雲攝）

身為高雄人的凃峻清表示，2018年自己的家鄉來了一個以貶低高雄為選舉手法的候選人，他用救世主的姿態說要讓高雄發財，而讓高雄市政完全停擺，能宣傳的大概只剩不斷重複跳針的清水溝。最誇張的是上任沒幾天就跑去選總統，過去說放馬過來的，現在呼籲大家不要出門投票。為了自己的官位，不惜操弄更嚴重的對立，試圖讓市民因為人情壓力或者恐懼不敢出門投票。正因為如此，更要站出來，到投票所、把票投下去，否則高雄人就只會被看不起，連票都不敢蓋下去而已，遑論讓城市回到正軌。

▼ 台、師大學生發500條「光復高雄」黃絲帶。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 台、師大學生表態罷韓！發500條「光復高雄」黃絲帶。（圖／記者崔至雲攝）

同樣身為高雄人的陳亮均也說，這次罷韓投投要呼籲不在高雄的高雄人回家投票，讓罷免韓國瑜的投票超過25%的門檻，「一起把韓國瑜送出高雄！」

至於在台大校園內發放黃絲帶，是否害怕韓粉來抗議？陳亮均表示，這是公共議題，希望可以用理性的態度來討論公共議題，而不是像部分韓粉亂罵人、亂洗版。
 

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