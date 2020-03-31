「你要叫警察？」恐怖大叔拿安全帽猛K女店員　網激憤肉搜！2女驗傷提告

▲桃園市八德區30日晚間，一名男子疑因電信費問題遷怒女店員，持安全帽在店外猛打2女店員，全程被路人拍攝PO文。（圖／翻攝自臉書黑色豪門企業）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區30日晚間1名男子疑因電信費用問題與通信行女店員發生口角，女店員揚言報警，男子突然抓狂持安全帽海K女店員，另名女店員趕來保護同事也遭攻擊倒地，整個過程被路人拍攝PO上臉書，網友群起公憤要肉搜要對施暴男子還以顏色；八德警方指出，已接獲女店員驗傷提告，施暴男子已到案說明，偵訊後依傷害罪嫌函送法辦。

臉書「黑色豪門企業」30日深夜有網友PO文，30日晚間約9時左右，桃園市八德區桃鶯路上一家通訊行，1名男子與女店員發生口角，突然持安全帽攻擊女店員頭部，女店員被痛擊倒地後，另名女店員趕來聲援也遭男子海K，2人驚惶失措，男子還狂吼「你要叫警察？」仍繼續攻擊2名女店員。

八德警分局大安派出所指出，涉嫌動手的男子姓劉，據了解是因電信費用問題與女店員起爭執，女店員揚言報警，劉男一怒之下將女店員拉到門口理論隨即持安全帽攻擊女店員，警員趕到現場時劉已離開，2名女店員隨後到醫院就診，並檢具驗傷單到派出所提出傷害告訴，警方已受理報案並通知劉姓男子到案說明。

▲桃園市八德區30日晚間，男子持安全帽猛K女店員，路人拍攝後PO上臉書。（圖／翻攝自臉書黑色豪門企業）

影片上傳後引起大批網友評論，其中有8百多位網友留言，網友「抱怨要還以顏色，讓網友用安全帽打爆他的頭」，也有網友質疑「旁邊2名男子是塑膠嗎？如果是同事應該上前幫忙，2個打不過1個嗎？怎麼不會去上去幫忙」，不過也有網友不以為然，「認為怎麼檢討無辜旁人，有意義嗎？萬一被砍或受傷了算你們的嗎？」



隔壁通信行店長在臉書幫男店員回覆網友，「兩名男店員聽到爭吵時已報案，對方也威脅男店員只是影片沒拍到，事後讓兩名女店員到店裡躲避直到警察來處理，並不只是站在原地」。

八德警方表示，施暴的劉姓男子於31日凌晨1時許到大安派出所製作筆錄，坦承情緒失控毆打女店員，警方偵訊後依傷害罪嫌函送桃檢偵辦。

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