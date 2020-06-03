分手男友後她深夜離家未歸　家人急尋！賓士女：我在車上聽音樂

▲桃園市蘆竹區鍾姓女子2日深夜開車離家，家人憂心剛與男友分手可能心情不佳向警方求助，員警在偏僻廟前車內尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區1名鍾姓女子最近與男友鬧分手，2日深夜突然開車離家，手機也連繫不上，家人憂心其情緒不穩向蘆竹警方求助，員警根據其手機最後發號地點透過GPS定位尋找，1個多小時後在偏僻路段某座土地公廟前發現鍾女轎車，查出鍾女獨自在車內聽音樂解悶，員警好心勸導後，鍾女才驚覺家人擔心其安危報警，趕緊在員警護送下開車返家，結束一場虛驚。

據鍾女家人向警方透露，36歲的鍾女最近與相戀多年男友鬧分手，導致情緒不穩，2日深夜獨自開車外出，家人發現她直至3日凌晨仍未返家，手機又失聯無法聯繫上，趕緊向警方求援。

蘆竹警分局南竹派出所接獲報案後，根據鍾女最後手機發話地點，透過手機GPS衛星定位，鎖定可能在蘆竹區長安路一處偏僻路段，警方派員搜尋約1個多小時，結果在一處土地公廟前，發現鍾女黑色轎車蹤跡，員警下車察看，發現鍾女獨自在車內戴耳機聽音樂。

鍾女聲稱，因心情不好想外出走走，車子開到土地公廟前停車聽音樂，但沒意識到深夜獨自一人身處荒郊的危險性，感謝員警尋獲通知家人擔心其安危，在員警陪同下鍾女開車返回家中與家人團聚。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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