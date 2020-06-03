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太陽花殺人未遂案開庭　馬英九嘆學生喊「踹共」都是假：這後果很嚴重

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▲▼馬英九2020/6/3出庭太陽花殺人未遂案。（圖／記者孫于珊攝）

▲馬英九嘆學生當時喊「踹共」，卻一直不願接受協商轉播，認為他們只是想藉佔領立法院，吸引世界的注意。（圖／記者孫于珊攝）

記者羅志華／台北報導

太陽花學運於2014年3月23日晚間佔領行政院，警方強制驅離爆發衝突，造成多位警、民受傷，受傷民眾控訴時任總統馬英九、前行政院長江宜樺、時任警政署長王卓鈞、時任中正一分局長方仰寧4人殺人未遂等罪，北院6月3日開庭，馬英九表示，行政院被佔領是很嚴重的事，不能很浪漫地說「只是年經人到那邊唱唱歌、發洩情緒」，為避免國家被拖垮，須採取必要作為。

自訴律師陳述民眾受傷經過，指他們都只是和平靜坐，卻被警方拖出去以警棍、腳踹圍毆，甚至被強力水柱攻擊，直指馬英九等人，經過上下一連串指揮，迫使現場警方暴力驅離，「只為了讓行政院明天可以上班，讓人民付出血和淚的代價」。

時任中正一分局局長方仰寧表示，他2014年3月18日時，在立法院盡心盡力保護群眾和立委，但3月23日晚間得知行政院被佔領，他帶著分隊到現場時，發現政院的1、2號門口已被佔領，現場群眾更嗆「警察滾開」，當他帶隊從另一個門進去行政院時，發現裡面被弄得一團亂。

▲▼太陽花學運時任中正一分局長方仰寧。（圖／記者孫于珊攝）

▲時任中正一分局長方仰寧表示，他當時在現場不斷廣播注意安全，依法、按比例行政，否認犯罪。（圖，資料照／記者孫于珊攝）

方仰寧指出，行政院內有100多支槍、2樓又有機密文件，他為守住行政院，到北平東路廣場廣播勸離民眾，很多民眾配合離開，但仍有部分民眾堅持不走，他才開始強制驅離，在過程中也不斷廣播要大家注意安全，他自認依法行政，否認犯罪。

時任警政署長王卓鈞則表示，警方採地區責任制，當時台北市警察局長黃昇勇說要開臨時指揮所，之後的行動皆由現場指揮官帶領，他與前行政院講江宜樺不在現場、也沒辦法指揮，期間更沒有人下達「限時驅離」的指令，馬英九跟江宜樺僅電話關心，要大家注意安全。

馬英九表示，行政院是集會遊行的限制地點，本來就不能聚會，且立法院被佔領，姑且還能維持運作，但行政院一旦淪陷，整個國家就會癱瘓，且當時流傳群眾攻下立法院、轉戰行政院，下一個目標就是總統府，這已經是國安問題、不能輕忽。

至於律師拿大陸六四、台灣228事件比擬太陽花，馬英九表示，這之間根本沒有可比性，六四是出動25萬真刀真槍的軍人對付民眾，228則造成865人失蹤或死亡、2000多人受傷、並持續了2個多月，太陽花無論在規模或情節上都輕上許多。

馬英九指出，當時的服貿協議只是送進院會、仍未結案，依然可政黨協商，且前面也開了20次公聽會，當太陽花群眾聚集時，喊著「馬英九踹共（出來講）」，他請江宜樺出面，卻遭到現場主持人林飛帆搶下麥克風、要求直接撤掉服貿，馬英九庭上無奈「哪有這樣談判的」，又提到當時找學生來商談，並願意公開轉播，卻被學生以各種理由推託，他才明白，原來學生的目的不是為了對話，只是想佔領立法院越久、越有世界的注意力，若行政院也不幸淪陷，更會造成股市崩盤、國家癱瘓，「不能很浪漫地講，就是年輕人來唱唱歌、發洩一下情緒，這後果很嚴重」，表示無法接受學生不願對話、拖垮國家。

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