挨告殺人未遂！江宜樺：太陽花不配「公民不服從」　馬英九批蔡親中賣台

記者羅志華／台北報導

太陽花殺人未遂案於6月3日全天審理後辯結，將於9月15日宣判；自訴律師群痛批馬英九等人，只為讓「行政院正常上班」，下令強制驅離撕裂警民關係、造成多人受傷，前行政院長江宜樺表示，太陽花運動違法攻佔行政院、又不願意承擔法律責任，根本不配稱「公民不服從」。

▲太陽花殺人未遂案辯結，將於9月15日宣判 。（圖／記者羅志華攝）

參加太陽花、在驅離中受傷的前立委周倪安表示，ECFA（兩岸經濟合作架構協議）包含貨貿、服貿，當時明明還沒通過貨貿，卻要通過服貿，且服貿衝擊台灣中小企業，年輕人上街抗議，是為了未來20年的命運奮鬥，且若當時服貿真的通過了，這次新冠肺炎的疫情，台灣絕對會更慘（服貿通過，會有大量大陸人來台灣），更指出許多台商在大陸受害，台灣這邊卻幫不了忙，痛批馬英九推動服貿是「親中賣台」。

前行政院長江宜樺則反批，太陽花群眾攻佔立法院、搜刮辦公室，又拒絕他到場溝通，之後更推倒行政院駐警、企圖佔領行政院，他2014年3月23日晚間，收到時任警政署長王卓鈞報告要強制驅離，他立即表示支持、並要他們注意安全，自訴律師卻將他「希望明天行政院能正常上班」的願望，與殺人意圖做連結，根本是扭曲事實、邏輯不通，且當時服貿明明能政黨協商、根本還沒通過，太陽花運動不僅違法暴力攻佔機關，還將國民黨扭曲為專制、獨裁，事後又不願意承擔法律責任，甚至還以「殺人未遂」濫告，根本不配稱是「公民不服從」。

前總統馬英九則回應周倪安，稱周倪安根本不了解服貿，表示許多中小企業透過服貿，能得到更多發展機會，尤其總統蔡英文於2012年時，稱ECFA是「糖衣毒藥」，最近卻特地讓陸委會去商談延續ECFA，如果要說是親中賣台，請周倪安把這四個字送給蔡英文。

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