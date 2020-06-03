30處漁港評鑑靠全民！10/31前一起當秘密客...漁業署要送好禮

▲基隆正濱漁港。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

漁業署今（3日）召開記者會指出，即日起至10月31日啟動漁港評鑑活動，共30處漁港參與。除邀請專家外，也會請秘密客和全民一起到現場評鑑，藉此增加全民旅遊的豐富性，同時也能提升各漁港的環境等多元服務。

漁業署表示，漁港都很漂亮，但缺點就是部分環境可能不太好，都是未來要努力的部分，否則每年花10幾億經費，是否有花在刀口上、正當性，都可以再檢討，讓建設更好。重點是接下來目標希望「全民參與」，讓民眾知道漁港的重要，一起愛護漁港。

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▲▼漁業署表示，基隆八斗子漁港（上）、台中梧棲漁港（下）每年遊客超過百萬人。（圖／漁業署提供）



漁業署署長張致盛說，漁港功能複雜，沒有管制，任何人都可去，但最重要考量就是「環境要好」，光這點就要花很多心力，但各縣市政府會幫忙協助管理。有別過去評鑑指針對9處的一類漁港進行評鑑，今年規劃增加21處二類漁港，共30處漁港參與。

張致盛強調，漁港功能多元，不僅可以吃到最新鮮魚貨，還能看風景，接近海岸，享有完善設施，因此民眾對漁港要求愈來愈高，漁業署藉此不斷提升漁港整體環境和服務品質。漁業署表示，相關活動都可至漁業署臉書粉絲專頁查詢，活動時間即日起至10月31日，只要下載「漁港評鑑」APP，就可填寫問卷，並在漁業署臉書粉絲專頁按讚，每月都會抽出精美伴手禮。

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