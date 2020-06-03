娛樂漁船人數銳減20%！漁業署透露：規劃振興產業優惠中

▲台南安平漁港。（圖／漁業署提供）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，重創各國經濟，台灣疫情雖穩定，但至今也衝擊不少產業。漁業署今（3日）指出，其中，漁港娛樂漁船部分影響最大，人數較去年同期減少10%～20％。而政府7月將推出「3倍券」振興我國經濟。漁業署透露，目前和農委會也正在規劃相關優惠。

漁業署今舉辦109年度漁港環境評鑑啟動記者會。會後署長張致盛提到，疫情間有很多民間活動都取消，台灣逐漸舒緩，因此辦理評鑑活動，讓大家可以到全台各有特色、漂亮、多功能和休閒娛樂等的220個漁港走走，來一趟不一樣的旅行。

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張致盛說，過去辦理相關評鑑，其實有很多漁港投入，如宜蘭南方澳漁港、基隆八斗子漁港和台中梧棲漁港，每年遊客都超過百萬人，希望藉此方式，正向幫助漁業和國內經濟，對正當休閒娛樂也能更有幫忙。

▲張致盛透露，農委會和漁業署正在規劃振興相關產業優惠。（圖／記者許展溢攝）



對於漁港在疫情間的影響？張致盛說明，跟去年同期相比，漁港的娛樂漁船較嚴重，人數銳減了10~20％，不過，疫情趨緩，人潮已慢慢回升。張致盛透露，除政府將推出的振興措施外，農委會也正在規劃相關優惠，如漁業部分，可在漁會直銷、拍賣等享有折扣，或鼓勵民眾多參與休閒娛樂提供優惠，但細節及行程都還在規劃、評估，一有結果會馬上公布。

另外，暑假將到來，國旅積極搶客，許多加碼幅度大，張致盛強調，所有旅遊都是不同屬性，漁港優勢是能親近海洋、認識漁業，吃到最新鮮魚貨，同時享受到美風景，是其他旅遊無法取代的。未來也會強化跟旅行業者密切結合，如將漁港納入套裝行程裡。

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