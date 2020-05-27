石斑魚外銷美國量暴增成長556％！　漁業署再祭1公斤60元補助

▲漁業署表示，台灣石斑魚養殖面積約1900公頃 。（圖／記者陳崑福攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情影響全球經濟，漁業署今（27日）指出，外銷美國條凍及切片石斑魚之量，較去年成長556%。為獎勵業者前進東南亞及歐美市場，降低過去台灣石斑魚過度依賴單一市場風險，只要外銷石斑魚至大陸及香港以外市場，亞洲國家獎勵每公斤40-50元；美國、澳洲等國家獎勵每公斤50-60元。

漁業署表示，上週已有養殖業者出口2.2公噸石斑魚切片，成功拓展美國市場，今天元家企業再出口3公噸條凍石斑魚到美國，已較108年全年外銷美國條凍及切片石斑魚之量成長556%，創歷年新高。

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▲▼漁業署指出，外銷美國條凍及切片石斑魚之量，較108年成長556%。（圖／漁業署提供）



漁業署說明，台灣石斑魚養殖面積約1900公頃，年產量約2萬公噸，外銷佔產量的7成，因為石斑魚是華人老饕視為海鮮珍饈，其中外銷市場的9成集中在大陸及香港。受新冠肺炎疫情影響，石斑魚外銷市場縮減，為振興產業，同時啟動強化內外銷措施，在疫情期間透過與電商、電視購物、便利超商等平台有效拓銷國內市場。

漁業署指出，藉獎勵外銷拓展費，規劃改變外銷市場組成，依據「對受嚴重特別傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」推動「獎勵拓展石斑魚外銷」措施，凡業者外銷石斑魚至大陸及香港以外之市場，亞洲國家獎勵每公斤40-50元；美國、澳洲等國家獎勵每公斤50-60元。

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