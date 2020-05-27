台鹽近5百公頃漁電共生案將闖關　環團憂生態消失籲漁業署暫緩審議

▲環團指出，台南沿海地區已通過的大型光電案有台鹽綠能七股漁電共生一案。（圖／台南市政府提供）



記者許展溢／台北報導

台鹽綠能四案第二次審查會，今（27日）下午將在漁業署進行審查，環保團體表示，該區域生態豐富，是候鳥棲息地，台南市推動光電政策更需審慎考量光電的綠色衝擊問題，並強調不是不能做，而是必須謹慎評估影響，籲漁業署與台南市政府暫緩審議。

環團指出，目前台南市沿海地區已通過的大型光電案有台鹽綠能七股漁電共生一案（95.72公頃）、台電七股鹽灘地光電專區（216公頃），而今日尚有台鹽位於七股與北門的綠能漁電共生四案（490.51公頃）即將闖關，這些光電案場的設置均位於鳥類熱區，宜先了解光電案場設置對生態影響程度，再行審核新的光電案，以免造成生態難以回復之憾。

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▲環團表示，台南沿海地區已經有不少光電廠。（圖／台南市政府提供）



地球公民基金會花東主任蔡卉荀表示，台南沿海地區已經有不少光電廠，如台電2百多公頃、台糖1百多公頃，但該處生態豐富，是候鳥棲息利用的地方，有高度重疊，不是說有鳥類就不能做，而是要思考衝擊要怎樣降到最低，別讓棲息地愈來愈少，因此希望漁業署能暫緩，好好討論後續狀況。

環團強調，台南市積極配合國家綠能發展政策，獲google等國際綠能買家青睞。但由於台南市沿海地區與國際野鳥重要棲地高度重疊，是黑面琵鷺、小燕鷗等水鳥棲息與覓食的熱區，因此台南市推動光電政策更需審慎考量光電的綠色衝擊問題。尤其今天已是台鹽綠能四案第二次審查會，必須呼籲漁業署與台南市政府明鑑四案光電累積效應對台南生態之影響，暫緩審議為宜。