猛砍19刀殺夫！彰化女「女兒會孤單」：想說順便殺一殺…冷血揮17刀喊不後悔

▲王女殺夫殺女遭判有期徒刑28年，褫奪公權10年，全案定讞。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者戴若涵／彰化報導

彰化溪湖2018年底發生一起人倫悲劇！一名40歲印尼籍王姓外配與前夫3度分合，在女兒教養、工作等屢起爭執，於是她到大賣場買了水果刀預謀殺夫，趁著前夫熟睡時下手，又認為女兒偏愛前夫竟抱著「順便殺一殺」的想法痛下殺手。日前最高法院將上訴駁回，維持原判28年徒刑，褫奪公權10年，全案定讞。

判決指出，王女自覺與公婆相處不佳，在夫家經營的汽車旅館擔任整理、清潔房務等工作，2006年起開始覺得環境不安全，懷疑自己遭到監視、偷拍、跟蹤，又懷疑丈夫與同事有染，夫妻倆經常吵架，近2010年時情況更加惡化，王女在公公及丈夫的陪伴下就醫治療，門診診斷為急性精神病狀態，懷疑思覺失調症或妄想症。

而王女只到門診追蹤3次，就自認病況好轉，沒按時服藥也沒繼續回診，她仍然懷疑丈夫有外遇，夫妻倆因此先後離婚3次，先於2012年4月17日離婚，隔日又結婚，再於同年10月5日離婚、同年月24日結婚，後於2015年3月20日再次離婚，最後一次離婚時，王女曾短暫搬出，後來又為了女兒教養再度同住，同年王女被診斷出罹患思覺失調症，至2018年間都維持規律門診追蹤，最後一次回診精神狀況大致穩定，但她仍無病識感，以為自己只是失眠，沒有積極面對治療。

除此之外，她因與前夫在工作、女兒教養、生活習慣、公婆相處等方面常起爭執，因此萌生殺意，2018年12月6日王女因2度與丈夫發生爭執，她竟趁丈夫熟睡時，持事先買好的水果刀朝對方腹部、胸部猛刺。吳姓前夫驚醒，與王女發生拉扯，最後負傷沿著3樓走廊逃跑，但王女仍一路追砍，一共狂捅19刀，現場滿地是血。

王女想到就讀國中的女兒平常不服管教還偏愛前夫，且她既然已持刀殺夫，若留下女兒一人「會孤單」，決定轉往女兒房間，先持刀猛刺胸腹，見女兒反抗又大力朝心臟部位刺下，過程中總共下手17刀，接著才下樓查看前夫情況，發現對方已倒在婆婆中喪失意識，轉身出門前往警局自首。

▲父女送醫後，因傷勢過重不幸身亡 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

醫護人員獲報後，趕緊將王女前夫、女兒送醫搶救，但2人仍因失血過多、出血性休克，傷重身亡。王女犯後仍喊，「殺掉前夫、女兒不會後悔，判我死刑就好」，還自承「想讓前夫死，想讓他死；殺死前夫後，想說順便殺一殺女兒，殺死他們2人」，讓家屬感到無法接受。

彰化地方法院審酌，王女犯案動機與前夫長期的責罵、輕視有關，與精神症狀的直接關聯性小，且她先將存款提領一空、等待前夫入睡在行兇、行兇後到派出所自首，足以看出她犯案時有忍耐延遲的能力，也可擬定策略增加計畫成功機率，行為衝動性並未超出可控制的範圍，認為她犯案時沒有受到精神障礙的影響。

此外，她在警詢時也清楚記得先後順序及犯案過程，法官依人、成年人故意對少年犯殺人罪，判她應執行有期徒刑28年，褫奪公權10年；台中高分院認為原審並無違誤，將上訴駁回；日前最高法院指出，王女目前都沒有提出彌補死者家屬的任何方案，死者家屬也無法原諒她，將上訴駁回，全案定讞。

▲王女殺人後前往警局自首。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

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