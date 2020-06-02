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賓士獵跑國道「飆破時速200」自撞駕駛噴飛　758萬名車跟朋友借來的

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▲賓士跑車被撞成爛鐵。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲價值758萬的賓士獵跑被撞成爛鐵，而且車子還是駕駛跟朋友借來的。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

國道三號彰化快官段北上200.3K處今（2）日清晨6時10分發生死亡車禍，27歲的李姓男子駕駛賓士「5門獵跑」CLS63行經事故路段自撞護欄，當場噴飛，經過檢警調查，李男在當時的行駛的車速高達200公里，而且因為沒繫安全帶，才會當場噴飛。

國道公路警察局第七公路警察大隊指出，2日清晨6時許接獲通報，國三彰化快官段北上200.1K發生自撞車禍，趕抵現場查看後，發現白色賓士撞擊水泥護欄停於外線車道，車頭已經爛毀，沿途滿地都是零件碎片，甚至就連車輪也噴飛。現場警方初步查看，發現車內僅有一名李姓駕駛，但事故發生後，李男即因強大的撞擊力道遭拋飛，躺在離撞擊點約百公尺的路面已經明顯死亡。

▲▼國道三號快官賓士自撞，車流回堵。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）

▲國道三號快官賓士自撞，駕駛當場噴飛。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）

國道警察研判李男原本開在中線，突然擦撞路肩護欄，車子失控連續翻滾至少5次，200公尺遠才終於停下來，駕駛拋飛當場死亡，檢警查出，李男車速超過200公里未繫安全帶，另外右後輪疑似爆胎，還要抽眼球液查是否有酒駕的情況。

李男家屬指出，昨晚朋友約聚餐，他不喝酒的，可能是趕著要回來，他從事太陽能板工作收入不錯。

李男所開的賓士車是跟朋友借來的，4門4人座車款，排氣量5461cc，時速0~100公里只要3.7秒，性能相當兇悍，新車要價758萬元被稱為「暴力獵跑」，如今車毀人亡，令原車主更加感傷。

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