LINE揪「2女8男團戰」！她下令：可以開始洗澡…摩鐵內激狂衝刺　18保險套備戰

▲王女、盧男開團揪摩鐵多P，被警方當場查獲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名王姓女子與盧姓男友在LINE揪團「8男2女團戰」，每名男性需支付3500元的款項，以支付摩鐵、烤肉等費用，但才進行到一半，便被警方查獲。雖然王女、盧男矢口否認犯行，但法官勘驗相關事證後，不採信2人說詞，依媒介性交營利罪分別判刑6月、3月，均得易科罰金，可上訴。

判決指出，王女2018年6月16日在臉書社團「多P交流中心」PO文，表示1個月後將舉辦大型活動，費用每人3500元，參加者須先匯款2000元訂金至王女帳戶內，並以私訊報名，再用LINE成立「6/16台中沐夏烤肉啪、啪、啪」群組，詳細說明活動內容，「地點：台中沐夏/活動日期：6/16-17/預計4-5女參與活動/男生預計20個/視情況調整人數/時間：下午6：00進房，隔天中午退房/活動費3500/訂金2000，尾款1500當天給/請在5/20前匯訂金/沒收到一率踢除，不再給任何機會/匯款完成需拍收據給我看」。

接著王女再與另名陳姓女子聯絡，邀約對方參加性愛聯誼派對，藉此方式媒介陳女與付費參加的8名男子發生關係；盧男則負責邀約可到場從事性交易之女子，及接送王女前往活動場地及採買烤肉用品，並邀約另名詹姓女子到場。2018年6月16日18時許，8男2女赴摩鐵團戰。警方事先接獲情資，持搜索票到摩鐵搜索，當場查獲2名主辦人及8男2女，其中3人已完成性交，並起出18個保險套。

▲參加性愛趴的一名男子透露，當天王女說「大家有空可以開始洗澡」，意指跟女生講好就可以發生性行為。（示意圖／pakutaso）

王女與盧男坦承有租用摩鐵開趴，2人辯稱，「不知道到場參加派對的女性會與男性發生性行為，也沒有從中獲利」，但其中一名參加的張男透露，他參加過2次王女所舉辦的活動，上一次繳交的費用也是3500元，那次也有和女生進行性交易，他認知的活動內容就是烤肉跟做愛，「否則只有單純烤肉的話3500元太貴了」！

參加性愛趴的廖男也稱，臉書「多P交流中心」都是找人出來多P性交，案發當天先烤肉了2個多小時後，他看見有別的男性跟陳女發生性行為後，他就知道可以跟陳女發生性行為，3500元費用雖然沒有特別提到是性交易的費用，但他知道主辦人會安排女子跟參加的男性發生性行為；另名何男則提到，他也是第2次參加王女舉辦的活動，活動內容就是烤肉、唱歌、交朋友、發生性行為，當天王女說「大家有空可以開始洗澡」，就是跟女生講好就可以發生性行為。

雖然王女與盧男否認舉辦性愛趴營利，但法院並不採信2人的說詞，指出2人總共收女了2萬8千元的費用，扣除各項支出後還剩下4221元，支付陳女3500元後還有餘款，分別依媒介性交營利罪判王女有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，判盧男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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