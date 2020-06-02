賓士「5門獵跑」國三快官段自撞！　27歲駕駛拋飛百公尺躺地慘死

▲國道三號快官段賓士自撞水泥護欄，駕駛拋飛車外慘死。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

國道三化彰化快官段北上200.1K處2日清晨發生死亡車禍，一輛白色賓士轎車行經該路段時突然失控自撞水泥護欄，車內駕駛李姓男子（27歲）當場因強大的撞擊力道而拋飛車外，墜躺在離撞擊點約百公尺的柏油路面，當場慘死。警方懷疑，李男可能因為沒有繫上安全帶，才會拋飛車外，但確切原因為何，仍需進一步調查釐清。

國道公路警察局第七公路警察大隊指出，2日清晨6時許接獲通報，國三彰化快官段北上200.1K發生自撞車禍，趕抵現場查看後，發現白色賓士撞擊水泥護欄停於外線車道，車頭已經爛毀，沿途滿地都是零件碎片，甚至就連車輪也噴飛。現場警方初步查看，發現車內僅有一名李姓駕駛，但事故發生後，李男即因強大的撞擊力道遭拋飛，躺在離撞擊點約百公尺的路面已經明顯死亡。

警方懷疑，李男可能因未依規定繫上安全帶才會拋飛車外。警方呼籲，沒有繫安全帶的駕駛或乘客在車輛發生撞擊時，會因慣性原理而向前、向上推擠，致強力碰撞或飛出車外等，造成嚴重之傷亡；反之，妥繫安全帶上路，在發生撞擊時，因有安全帶之拉力，使人體不致於撞及方向盤或擋風玻璃，自然就多一層安全保障。但李男是否真未繫上安全帶、以及確切事故發生原因為何，警方仍要釐清。

據了解，該輛發生事故的白色賓士型號為CLS63，是號稱「狂傲可訓」、同時擁有房車的實用大空間、跑車的造型外觀、以及超跑的操駕性能的5門獵跑，入門款新車要價448萬，而高階版則要768萬元。

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▼賓士5門獵跑車頭爛毀，地面散落零件碎片。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）