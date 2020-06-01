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彰化婦撿路邊舊鐵櫃掉出「金磚」！市價150萬　她堅持物歸原主被讚爆

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▲▼ 。（圖／彰化市長林世賢提供）

▲婦人意外在拾回的舊鐵櫃中，發現一枚重達1公斤的金磚。（圖／彰化市長林世賢提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化市一名婦人，平時愛惜物品，2019年間在路邊發現一個遭人丟棄的鐵櫃，認為鐵櫃還堪用，便撿回家中使用。近日婦人打掃家中時，不小心碰倒鐵櫃，竟出現一枚閃閃發亮的大金塊，讓婦人相當驚訝，經秤重達1公斤（市值約150萬元），趕緊聯繫市長林世賢。與婦人討論後，婦人認為金塊應屬於鐵櫃原持有人，林世賢便幫忙透過管道聯繫原主人，順利物歸原主。林世賢感動地說，「貪心人疲憊，知足心幸福」，婦人的作為值得做為我們的典範。

林世賢表示，這名婦人去年在路邊看到一個遭丟棄的鐵櫃，雖然老舊，但她認為還堪用就帶回家中使用。近日婦人家中外傭清掃環境時，不小心碰倒鐵櫃，鐵櫃的抽屜因此掉出，沒想到抽屜內縫間，赫然出現一塊手掌大小的金磚，經秤，重達1公斤，約150萬元。

突如其來的金磚，讓婦人不知如何是好，便聯絡林世賢研究該如何處理。2人討論過後，研判這鐵櫃的原持有人應是位長者，為避免小偷偷竊，才將黃金藏在非常隱密的地方，卻忘了告訴他的後代子孫，子孫在不知情的情況下，將藏有大金塊的鐵櫃丟棄。

▲▼ 。（圖／彰化市長林世賢提供）

▲▼ 婦人外傭整理家中時，不小心碰倒鐵櫃，抽屜內縫間，赫然出現一塊手掌大小的金磚 。

▲▼ 。（圖／彰化市長林世賢提供）

婦人認為，這金塊該是屬於鐵櫃原持有人的後代子孫，便請林世賢透過管道尋找，並在林世賢的見證下，順利將金磚歸還給鐵櫃原持有人，也讓婦人鬆一口氣。

林世賢說，眼前有一塊金磚，任誰都會動心，然而俗話說：「貪心人疲憊，知足心幸福」，婦人因愛惜物品，將鐵櫃拾回家中使用，意外發現了金塊，竟不貪心，將物品歸還原主，衍生這一段動人的故事，對方原要包紅包給婦人，婦人也婉拒接受，最後將紅包捐給社區發展協會。

林世賢有感而發，他說，這塊金磚是對人性的考驗與試煉，在動心起念之間，婦人以自己所有的為足，存心不貪愛不屬於自己的東西，「她是個幸福的人，她的作為值得做為我們的典範」。

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