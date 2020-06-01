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彰化男酒駕遭警尾隨自摔喪命　家屬怨「違反比例原則」…心碎器捐遺愛人間

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲林男於彰化縣秀安鄉新興街與番花路344巷口不慎自摔，頭部重創送醫不治。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣秀水鄉林姓男子日前騎機車返家途中，警方見其逆向行駛且未戴安全帽便尾隨在後，豈料林男不慎自摔頭部重創，送醫後傷重不治。經醫院抽血檢測，林男酒測值達0.7，已經超標；事後家屬決定遺愛人間，將林男遺體的心、肝、腎等器官捐出，並質疑警方只須逕行拍照舉發即可，卻沿路追車釀成憾事，違反比例原則。家屬表示，林男還有2名小孩，是家中的經濟支柱，他們將聲請國賠，追究警方疏失及責任。

彰化縣鹿港警分局表示，秀安派出所員警於5月29日凌晨12時許巡邏至番花路、埔南巷口時，恰巧看見林男（47歲）騎乘機車逆向行駛且未戴安全帽，遂開車尾隨，雙方行駛約2公里後，林男突然在距離住家僅約100公尺處、新興街與番花路344巷口自摔，頭部受到重創，當場昏迷不起。

員警發現林男倒地不起，立即通報救護車將他送往秀傳醫院搶救，由於傷勢過重，當日下午宣告不治，經院方抽血檢驗，林男酒測值達0.7毫克，已經超標。

據悉，林男家屬質疑，近年警政署不斷向員警宣導，若無迫切必要則無須積極追車，但林男不過是沒戴安全帽，就被警方追車，警方明明可選擇使用警車上的行車紀錄器開單告發即可，卻緊追不捨導致林男摔死，他們絕對要聲請國賠。

據了解，林男尚有2名孩子，是家中的經濟支柱，意外發生後林男父母每天以淚洗面，父親決定將林男遺體的心、肝、腎等器官捐出，幫助有需要的人。至於相關過失責任歸屬，彰化地檢署將深入偵辦。

鹿港警分局表示，當時巡邏員警發現林男騎乘機車未戴安全帽及逆向行駛，雖有尾隨，但絕無加速逼近、追車等行為，對發生此一事件甚感遺憾，將會協助家屬後續處理。

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