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賓士國道自撞「駕駛拋飛慘死」！媽接噩耗淚崩　眼眶泛紅頻搖頭

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▲▼國道三號快官賓士自撞，車流回堵，死者母親趕赴警局製作筆錄。（圖／記者唐詠絮攝）

▲李母坐在警局門口，神情凝重等候警方傳喚製作筆錄。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

國道三號彰化快官段北上200.3K處今（2日）清晨6時10分發生死亡車禍，27歲的李姓男子駕駛賓士「5門獵跑」CLS63行經事故路段，但卻因不明原因自撞護欄，當場噴飛、拋出車外慘死。李母接獲噩耗後在家人的陪同下前往國道公路警察局製作筆錄，面色凝重、眼眶泛紅，面對詢問不斷搖頭，不發一語。

警方指出，2日清晨6時10分接獲通報，快官段北上200.3K發生自撞事故，待員警趕抵現場時，白色賓士車頭已經爛毀停在外側車道，現場路面一片狼藉，滿地都是零件碎片，而李姓駕駛則是拋飛車外，墜躺在離撞擊點百公尺處的車道上，已經沒有生命徵象，明顯死亡。

警方研判，李男可能未繫安全帶，因此才遭到強大的撞擊力道拋飛殞命，但確切原因為何，仍需調查。稍早《ETtoday新聞雲》記者前往國道警察局第七公路警察大隊，發現死者李男的母親在3名親友的陪同下前往警局製作筆錄，現場氣氛哀戚，李母面色十分凝重，等待的過程中眼眶一度泛紅落淚；記者見狀後上前安慰，並低聲詢問是否願意受訪？李母則是不發一語，手捏著鼻子不斷搖頭，婉拒受訪請求，對於案情不願多談。

警方表示，由於這起事故零件碎片四散，造成清理困難，因此第一時間先封閉外、中二車道，僅留下內側車道通行，加上當時又逢上班尖峰時段，因此車流一度回堵逾5公里，直到上午8時20分，現場清理完畢，才恢復全線通車。

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▼白色賓士清晨自撞國道護欄，李男當場拋飛車外慘死。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）

▲▼國道三號快官賓士自撞，車流回堵。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）

▲▼國道三號快官賓士自撞，車流回堵。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）

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