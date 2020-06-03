　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄打造「一心三線」區域觀光　網紅絕美拍照打卡！愛之鯨、白色貨櫃屋

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄愛之鯨 。（圖／新象活動推展中心提供）

▲高雄愛之鯨 。（圖／新象活動推展中心提供）

記者吳奕靖／高雄報導

過往高雄觀光，往往都是各自經營，各行政區的資源缺少了串接、整合，所以高雄市政府觀光局把2020年定調為「區域觀光元年」，就是要打破各區的框架，以區域的概念，拉出軸線，打造區域合作的觀光廊道。在此策略下，觀光局推出「一心三線」觀光旅遊品牌，將高雄的山海河港一次收納。

包括以都會區為中心，藉由串接的輕軌與捷運，搭配多元綠色運具，主打鳳山軍事古城與左營舊城蓮潭低碳旅遊；東線為旗美九區山城風光，以「東高慢食旅」為品牌打造食X旅慢活的區域亮點。而中線則以世界級惡地生態、人文與軍事等元素，橫跨阿蓮、燕巢、田寮、岡山等區，打造「地景生態軍事遊」的觀光廊道；北線則是以臨海區域，串接沿海漁村、海鮮美食、濕地生態等元素所形塑的「海線潮旅行」區域品牌。

▲高雄愛之鯨 。（圖／新象活動推展中心提供）

▲高雄愛之鯨 。（圖／新象活動推展中心提供）

高市府觀光局在打造一心三線觀光旅遊品牌的過程中，除了將旅遊中食、宿、遊、購、行、娛等元素納入整合外，也融合了打造以地域人文資源為再生引擎的地方創生精神，強調更深度、更在地的人文脈絡與當地產官學的合作與參與。包括以都會區為中心，藉由串接的輕軌與捷運，搭配多元綠色運具，主打鳳山軍事古城與左營舊城蓮潭低碳旅遊；東線為旗美九區山城風光，以「東高慢食旅」為品牌打造食X旅慢活的區域亮點。而中線則以世界級惡地生態、人文與軍事等元素，橫跨阿蓮、燕巢、田寮、岡山等區，打造「地景生態軍事遊」的觀光廊道；北線則是以臨海區域，串接沿海漁村、海鮮美食、濕地生態等元素所形塑的「海線潮旅行」區域品牌。

在防疫過後，北線、中線、東線三線中，更以主打身心靈SPA東線的東高慢食旅為主品牌，將慢食、慢活、慢旅在東高雄得到實現，也因應了現代人對於繁忙生活的需求與反饋，因位處於東高雄的旗美九區不但具備好山好水，更匯聚了閩南、客家、原民、滇緬等不同族群文化，形成獨有的當地風土故事與飲食文化，然卻因地理位置關係，加上幅員廣大，長期缺乏資源整合，空有一身武功卻無處可發揮，因此，東高慢食旅特別融合了多元交通、物聯網平台APP、慢食評鑑暨輔導、地方導覽人員培訓及串接9區的區域旅遊三軸線遊程推薦等五大行動方案。

▲高雄愛之鯨 。（圖／新象活動推展中心提供）

其中多元交通部分，特別與台灣觀巴和多元計程車異業合作，以半日遊、全日遊包車型態提供民眾選擇利用，民眾可以前往車隊提供的推薦景點，也可以與車隊討論客製化行程；而為了讓在地人說在地的故事，也特別開設地方導覽人員培訓，透過生活在當地的導覽，可以第一人稱來訴說他們自己；另為因應物聯網時代，此次也逐步整合東九區景點推薦、第一階段慢食認證店家介紹、好客民宿、溫泉標章及美食店家名單、購物商城等資訊，推出「東高慢食旅」APP，讓民眾一機在手，即可掌握豐富資訊、享受宅經濟帶來的便利。
 

另外講到高雄，就會想到愛河，所以為賦予愛河新風貌，自108年起觀光局陸續推動「愛河行旅」專案，河岸園道設置特色貨櫃聚落、規劃三輪餐車假日市集，加上假日定期展演的愛河水舞秀、以及網紅熱門打卡點環境裝置藝術「愛之鯨」，更引入粉紅天鵝船、白色戀人貨櫃屋等「愛河微整形計畫」，逐步將愛河水岸打造成空間藝廊的印象。

「愛河微整形計畫」將分為2部分進行環境重整，第一階段為「減法微整形」，拆除整修嚴重損壞及不合時宜的非必要設施，還給愛河一個清爽自然的環境；第二階段則強調「特色微整形」，將視廊道空間的特性導入「東岸雨林文創聚落」、「西岸藝術表演舞台」、「北段遊憩特色水域」及「愛河兩岸全面視覺優化」等規劃｡除此之外，也會持續強化「愛河行旅」特色品牌，研發相關以愛為主題的系列商品，打造友人、旅人、親人、愛人四種人的愛情元素，同時透過特色的街道家具、大小不等的裝置藝術及多層次複合植栽所共同營造的具象場景氛圍裡，構築出輕鬆寫意、與午後陽光作伴的閒情場域，讓高雄愛河成為一個日夜都能愜意浪漫散心好去處。

▲高雄愛之鯨 。（圖／新象活動推展中心提供）

▲高雄白色貨櫃屋 。（圖／高雄市政府觀光局提供）

ET快訊
風田深夜當街撫摸直擊！　富二代女友起底周旋3天菜男星
振興三倍券怎麼領、怎麼用？　「四種使用攻略」一次就看懂
「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！鹹濕對話曝　自爆16公分玩9
伊能靜18歲兒IG露餡真實性向！「把我掰直了」女裝長髮艷照掀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄打造「一心三線」區域觀光　網紅絕美拍照打卡！愛之鯨、白色貨櫃屋

軍中長官用「揪科」照三餐傳長輩圖！綠委：當自己兒子　Juiker最強功能曝

交大學聯會「補助300元車票」轉彎了！　4點聲明公開資金來源

川普將動用軍隊！郁慕明363字要蔡英文二選一：美國人民或政府？

苗縣府6人找民代關說搶1科長缺　徐耀昌：再犯公布姓名、凍1年

痛斥蘇貞昌「甩鍋部屬」！資深媒體人150字開罵：垃圾院長

罷韓投票倒數　發起人尹立驚爆：都還沒收到投票通知單

國民黨也推！藍營議員黃永昌臉書分享「振興三倍券」：創造千億效益

振興三倍券怎麼領、怎麼用？　「四種使用攻略」一次就看懂

沒收到罷韓投票單！女子詢問大樓管理員…竟被告知：那是隨機發的

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

罷韓成功會請韓國瑜當副主席 ？　柯文哲秒答：呵呵呵...想太多了吧

高雄打造「一心三線」區域觀光　網紅絕美拍照打卡！愛之鯨、白色貨櫃屋

軍中長官用「揪科」照三餐傳長輩圖！綠委：當自己兒子　Juiker最強功能曝

交大學聯會「補助300元車票」轉彎了！　4點聲明公開資金來源

川普將動用軍隊！郁慕明363字要蔡英文二選一：美國人民或政府？

苗縣府6人找民代關說搶1科長缺　徐耀昌：再犯公布姓名、凍1年

痛斥蘇貞昌「甩鍋部屬」！資深媒體人150字開罵：垃圾院長

罷韓投票倒數　發起人尹立驚爆：都還沒收到投票通知單

國民黨也推！藍營議員黃永昌臉書分享「振興三倍券」：創造千億效益

振興三倍券怎麼領、怎麼用？　「四種使用攻略」一次就看懂

沒收到罷韓投票單！女子詢問大樓管理員…竟被告知：那是隨機發的

「佛洛伊德之死」發酵　明州政府提起「民權訴訟」：改革警察文化

Tiffany嫁不了LVMH？　新冠肺炎、全美抗議潮成交易案隱憂

老闆約開房！長腿直播主「1000G嬌喘私密片」外洩　銷魂模樣被看光

資深護理長親身告白　「發現得了肺腺癌，才懂自己也需要被照顧」

台北花園大酒店、華山町住宿0元！振興三倍券+全台飯店優惠加碼盤點

高雄打造「一心三線」區域觀光　網紅絕美拍照打卡！愛之鯨、白色貨櫃屋

蔡正傑／改裝娃娃機台　小心賺不了錢又觸法

三度迎戰東奧！「跨欄一哥」陳傑Hold住跑步信念　挑戰金牌傳奇

美鎮暴警「棍打盟邦女記者」還盾擊攝影師！　澳洲總理下令調查

冷凍龍頭爆內鬥！直擊姪子、妹婿上門逼宮　德昌家族內鬨搶裕國經營權

蕭敬騰、林俊傑《Hello》花絮曝光　「他是我從小學習的榜樣」...JJ倒抽一口氣

政治熱門新聞

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

振興三倍券怎麼用？　一次看懂「四種使用攻略」

罷韓過關門檻提高！比市長選舉多1萬8643人

他「四字成語」狂發　酸爆蘇貞昌

尹立罷韓：都沒收到投票通知

斥蘇貞昌「甩鍋部屬」！資深媒體人開罵

沒收到罷韓通知　管理員稱：隨機發的

回家投票！台大學生會長3日發黃絲帶：別讓高雄人被「看不起」

少校開車低頭睡覺…陸軍官校回應了！

駐德代表逐句翻譯打臉陳佩琪！

蘇貞昌「隨你高興用」　網：好像直銷大會

三倍券去好市多換現金　政院回應

國民黨也推！藍營議員黃永昌臉書分享「振興三倍券」：創造千億效益

蘇貞昌：三倍券若有任何破綻 「唯唐鳳是問」

更多熱門

相關新聞

沒收到罷韓通知　管理員稱：隨機發的

沒收到罷韓通知　管理員稱：隨機發的

罷韓投票日期接近，不少高雄民眾陸續收到投票通知單。不過，一名女子住在社區大樓，看其他住戶拿到通知單，唯獨缺了她，讓她感到相當疑惑，跑去詢問管理員，竟得到「投票通知書是隨機的」這種離譜答案，讓她氣炸上網查資訊，準備公開這起事件。

回家投票！台大學生會長3日發黃絲帶：別讓高雄人被「看不起」

回家投票！台大學生會長3日發黃絲帶：別讓高雄人被「看不起」

黃明志曝媽對高雄印象「就是吐」...下秒韓國瑜本尊突現身！

黃明志曝媽對高雄印象「就是吐」...下秒韓國瑜本尊突現身！

罷韓過關門檻提高！比市長選舉多1萬8643人

罷韓過關門檻提高！比市長選舉多1萬8643人

南雲交界149乙線　道路品質提升改善　

南雲交界149乙線　道路品質提升改善　

關鍵字：

高雄觀光黃明志韓國瑜一心三線愛之鯨白色貨櫃屋愛河

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

已婚5566小刀「進出正妹豪宅」被拍

6重點秒懂三倍券好處！陳嘉行打臉「發現金6000」

夏宇童認愛孫協志！　曝媽媽反應：她希望我有穩定的家

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

軍官低頭沉睡　行駛國道開自駕

國巨前高層睡美魔女人妻　身分起底「常上媒體版面」

伊能靜18歲兒IG露餡真實性向！女裝艷照掀家變

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面