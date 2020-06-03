高雄打造「一心三線」區域觀光　網紅絕美拍照打卡！愛之鯨、白色貨櫃屋

▲高雄愛之鯨 。（圖／新象活動推展中心提供）

記者吳奕靖／高雄報導

過往高雄觀光，往往都是各自經營，各行政區的資源缺少了串接、整合，所以高雄市政府觀光局把2020年定調為「區域觀光元年」，就是要打破各區的框架，以區域的概念，拉出軸線，打造區域合作的觀光廊道。在此策略下，觀光局推出「一心三線」觀光旅遊品牌，將高雄的山海河港一次收納。

包括以都會區為中心，藉由串接的輕軌與捷運，搭配多元綠色運具，主打鳳山軍事古城與左營舊城蓮潭低碳旅遊；東線為旗美九區山城風光，以「東高慢食旅」為品牌打造食X旅慢活的區域亮點。而中線則以世界級惡地生態、人文與軍事等元素，橫跨阿蓮、燕巢、田寮、岡山等區，打造「地景生態軍事遊」的觀光廊道；北線則是以臨海區域，串接沿海漁村、海鮮美食、濕地生態等元素所形塑的「海線潮旅行」區域品牌。

▲高雄愛之鯨 。（圖／新象活動推展中心提供）

高市府觀光局在打造一心三線觀光旅遊品牌的過程中，除了將旅遊中食、宿、遊、購、行、娛等元素納入整合外，也融合了打造以地域人文資源為再生引擎的地方創生精神，強調更深度、更在地的人文脈絡與當地產官學的合作與參與。包括以都會區為中心，藉由串接的輕軌與捷運，搭配多元綠色運具，主打鳳山軍事古城與左營舊城蓮潭低碳旅遊；東線為旗美九區山城風光，以「東高慢食旅」為品牌打造食X旅慢活的區域亮點。而中線則以世界級惡地生態、人文與軍事等元素，橫跨阿蓮、燕巢、田寮、岡山等區，打造「地景生態軍事遊」的觀光廊道；北線則是以臨海區域，串接沿海漁村、海鮮美食、濕地生態等元素所形塑的「海線潮旅行」區域品牌。

在防疫過後，北線、中線、東線三線中，更以主打身心靈SPA東線的東高慢食旅為主品牌，將慢食、慢活、慢旅在東高雄得到實現，也因應了現代人對於繁忙生活的需求與反饋，因位處於東高雄的旗美九區不但具備好山好水，更匯聚了閩南、客家、原民、滇緬等不同族群文化，形成獨有的當地風土故事與飲食文化，然卻因地理位置關係，加上幅員廣大，長期缺乏資源整合，空有一身武功卻無處可發揮，因此，東高慢食旅特別融合了多元交通、物聯網平台APP、慢食評鑑暨輔導、地方導覽人員培訓及串接9區的區域旅遊三軸線遊程推薦等五大行動方案。

其中多元交通部分，特別與台灣觀巴和多元計程車異業合作，以半日遊、全日遊包車型態提供民眾選擇利用，民眾可以前往車隊提供的推薦景點，也可以與車隊討論客製化行程；而為了讓在地人說在地的故事，也特別開設地方導覽人員培訓，透過生活在當地的導覽，可以第一人稱來訴說他們自己；另為因應物聯網時代，此次也逐步整合東九區景點推薦、第一階段慢食認證店家介紹、好客民宿、溫泉標章及美食店家名單、購物商城等資訊，推出「東高慢食旅」APP，讓民眾一機在手，即可掌握豐富資訊、享受宅經濟帶來的便利。



另外講到高雄，就會想到愛河，所以為賦予愛河新風貌，自108年起觀光局陸續推動「愛河行旅」專案，河岸園道設置特色貨櫃聚落、規劃三輪餐車假日市集，加上假日定期展演的愛河水舞秀、以及網紅熱門打卡點環境裝置藝術「愛之鯨」，更引入粉紅天鵝船、白色戀人貨櫃屋等「愛河微整形計畫」，逐步將愛河水岸打造成空間藝廊的印象。

「愛河微整形計畫」將分為2部分進行環境重整，第一階段為「減法微整形」，拆除整修嚴重損壞及不合時宜的非必要設施，還給愛河一個清爽自然的環境；第二階段則強調「特色微整形」，將視廊道空間的特性導入「東岸雨林文創聚落」、「西岸藝術表演舞台」、「北段遊憩特色水域」及「愛河兩岸全面視覺優化」等規劃｡除此之外，也會持續強化「愛河行旅」特色品牌，研發相關以愛為主題的系列商品，打造友人、旅人、親人、愛人四種人的愛情元素，同時透過特色的街道家具、大小不等的裝置藝術及多層次複合植栽所共同營造的具象場景氛圍裡，構築出輕鬆寫意、與午後陽光作伴的閒情場域，讓高雄愛河成為一個日夜都能愜意浪漫散心好去處。

▲高雄白色貨櫃屋 。（圖／高雄市政府觀光局提供）