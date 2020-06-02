回家投票！台大學生會長3日發黃絲帶：別讓高雄人被「看不起」





▲台大學生會長將在校門口發送黃絲帶。（資料照／記者洪靖宜攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6日就要投票，青年族群投票率被視為罷韓成功與否關鍵。民進黨青年部近日也透過臉書喊話學子「回家投票」，強調不管立場為何，用選票決定自己的未來。台大學生會長凃峻清2日透過臉書表態「罷韓」立場，表明自己是高雄人，呼籲大家一起回家投票，「否則高雄人就只會被看不起。」

凃峻清透過臉書表態，六月六日自己會回家投下罷免票，喊話北漂在外的高雄人，「一起回家投票！」他也預告，3日傍晚將和一群高雄的朋友一起在台大門口發放黃絲帶，從晚間六點開始，500條象徵罷韓的黃絲帶發完為止。

凃峻清表示，「我是高雄人（我也是高雄的「小市民」），在高雄念國小、國中、高中，甚至我們那屆雄中畢業歌還是飄向北方。2018年我大二，家鄉迎來了一個以貶低高雄為選舉手法的候選人，高雄的許多結構性問題來自於長期的資源不平均，而長期重北輕南打造內部殖民的國民黨政權，他們推出的候選人，用救世主的姿態說要讓高雄發財。」

凃峻清批評，韓國瑜當選後，高雄市政完全停擺，「能宣傳的大概只剩不斷重複跳針的清水溝。像是我家附近，壽山附近輕軌C15、C16站那一小段根本就已經弄得差不多，但反正沒有要完工跟通車就是沒有要讓他有進展。然而，部分人士對新市長的吹捧，彷彿活在平行世界，我家另一邊某條路，下面是大水溝，旁邊路的下面是過去的咕咾石溝渠，後來開挖處理，就被講成『路平細膩新工法』，真的是不要鬼扯好嗎？」



凃峻清痛批，「最誇張的是上任沒幾天就跑去選總統，過去說放馬過來的，現在呼籲大家不要出門投票。為了自己的官位，不惜操弄更嚴重的對立，試圖讓市民因為人情壓力或者恐懼不敢出門投票。」他強調，正因為如此，所以市民更要站出來，「到投票所、把票投下去，否則高雄人就只會被看不起，連票都不敢蓋下去而已，遑論讓城市回到正軌。」



凃峻清向年輕人喊話，現在訂票、安排時間都還來得及，「大家一起問問你周遭的高雄人，有沒有要回家投票呢？在後悔之前，都還可以行動。」