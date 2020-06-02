快訊／「線上立破」抓通緝犯涉灌水　林口分局11官警浮報百支嘉獎遭約談

▲新北市警局林口分局2日多名官警遭新北地檢署約談。（圖／記者陳豐德攝）

記者陳以昇、張君豪／新北報導

2日上午10時許，新北地檢署大動作赴新北市林口警分局約談11名官警，據瞭解該警分局有多名警員為求「線上立破」逮捕通緝犯功獎，把布線、尋線查獲的通緝犯偽裝成是警員巡邏時查緝逮捕，浮報線上立破功獎逾百支嘉獎；警政署政風室日前接獲檢舉，報請新北地檢署指揮偵辦，今天行動帶回包含明志派出所7名警員等11名官警。

新北地檢署根據警政署政風室情資，顯示明志派出所共有7名警員涉嫌在2018年期間，把循線逮捕、帶回的通緝犯偽裝成線上巡邏時查獲，並依規定通報勤務指揮中心藉此賺取更多功獎。

知情的新北警官私下透露，員警經調查破獲不法案件包含通緝犯都有功獎，但警員線上巡邏、突發狀況查獲不法就是俗稱的「線上立破」，則會再多一支嘉獎，有少數員警會將一般破獲案件，改成線上立破而被認定有偽造文書行為。

檢察官今天指揮警政署政風室人員到派出所帶回7名警員，並約談鍵入通緝犯線上立破不實資料的內勤官警共11人，檢察官根據這些浮報抓通緝犯功獎記錄的時序，要求林口警分局提供線上查獲的密錄器或相關佐證，希望藉此釐清涉案警員是否有浮報、冒領功獎，目前全案朝偽造文書方向偵辦中。

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