獨／1年800支嘉獎興奮PO「希望後也無來者」　挨轟濫權警察！高雄警曝心聲

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名劉姓員警在臉書po上自己的巡佐晉效分數，同時表示「前無古人，希望後也無來者」，結果被人檢舉5年1500支嘉獎，去年800支，質疑有浮濫之嫌，但分局重新復核表示沒有問題，而劉姓員警出面接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時表示真的太委屈：「我覺得我的獎勵數是我用命拼出來的。」

▲挨轟濫權警察，劉姓員警親自出面說明 。（圖／記者吳奕靖攝）

劉姓員警在31日下午接受訪問，他表示去年高雄市警察局有針對交通大執法進行專案規劃，所以獎勵規定是不會變的，任何人都可以去爭取，他自己花在這上面的時間比較多，包含取締酒駕、飆車，毒品、通緝，自己都有在拼，「就提升盤查率，提升盤查率發現刑案的機會就越高」，所以去年才能夠獲得800支嘉獎。

「我覺得報導沒有完全...因為只寫了前半段，可是像我子彈的案件，後來有跟保訓會提起再申訴，申訴有通過，像這個部份都沒有被提到，我覺得對我來說並非公正客觀」，今年5月為了治安工作，劉姓員警已經掛了4次急診，面對自己再度成為媒體報導對象，真的覺得有點委屈，所以主動提起之前藏子彈這件事。

▲藏子彈案件後來經過申訴保訓會，全部撤銷 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過這起藏子彈案件，再經過保訓會在2018年7月24日發出決議文，表示應該撤銷對他的處分，當時決議文提到：「懲處案調查過程未給予其陳述意見機會，使其喪失陳述與請求調查有利證據之權益；另其因本件違失事實，受有記過一次、調整服務地區及列為教育輔導對象等多重處分，原處分機關有違一事不二罰原則，請求撤銷記過一次懲處及教育輔導列管對象，並申請陳述意見」。

而這次因為臉書po上自己可能晉升巡佐的分數，同時寫到「前無古人，希望後也無來者」，劉姓員警解釋當時拿到積分表太興奮了，所以一時喜悅才放到臉書，而備受爭議的「希望後也無來者」，他強調：「高雄市要晉升巡佐那是一件很辛苦，相當困難的一件事，但是現在環境分數就要那麼高，希望這個制度能夠更完善，讓後來拼巡佐的人，能不要再這麼的辛苦」。

▲當初po在臉書的分數表。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市晉升巡佐到底有多辛苦，劉姓員警進一步解釋：「如果有正常在努力，大概需要20年，因為一年的獎勵數跟考績年資加起來，不過進個十多分吧！那還有6年條款，6年的時候，你第一年的獎勵數要折半，就是要扣掉那個分數，也就是說我第一年100支嘉獎，在第六年的時候，我就要先扣掉50支，這是我覺得有點不太合理的規定」，但是現在升巡佐的分數是逐年的往上攀升。

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