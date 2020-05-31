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高雄警去年「800支嘉獎」惹議　長官力挺：他真的是拿命在拚！

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記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名劉姓員警五年內拿到了1500支嘉獎，可望在今年升巡佐，不過現在卻被質疑浮報，因為一般員警一年正常功獎大約200支，不過他在去年就有800支嘉獎，但是他的派出所長官主動出面為他抱屈、澄清，張姓副所長說：「對於認真的同仁、有目標的同仁，都給他最大支持與鼓勵」。

▲高雄市一名劉姓員警1年內有800支嘉獎惹議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名劉姓員警1年內有800支嘉獎惹議，圖為抓通緝犯受傷         。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「他真的很認真，幾乎巡邏都會有績效，不管是毒品、通緝犯等等...」張姓副所長說著劉姓員警平常工作態度，同時對於他一年當中拿了800支嘉獎，張姓副所長說：「他真的是很認真在做事情，長官交付事情他是使命必達，人家做1，他可能做到3，所以他真的是拿命在拼的」。張姓副所長強調，根據個人觀察，劉員去年的工作重點雖然放在交通為主，但是他在取締過程中，時不時都會抓到通緝犯、毒品或是驗尿等等刑案部分：「他不會為了交通，其他的東西都不處理，他遇到就處理，是一個不怕事的同仁」。

▲高雄市一名劉姓員警1年內有800支嘉獎惹議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名劉姓員警認真到拿命拼，光是今年5月就已掛了4次急診。（圖／記者吳奕靖翻攝）

真的是拿命在拼的！劉姓員警之前在2018年11月6日為了盤查一名通緝犯，被通緝犯襲擊，他頭部受傷、右小指脫臼還是負傷逮補嫌犯，另外還有在去年10月26日在巡邏的時候，發現一名82歲的老婦人走在民族一路的快車道，劉姓員警怕她被車擦撞，立刻將她護送到路旁，了解這名82歲的老婦人因為思念母親，所以才從鳳山獨自搭車到民族一路，沒想到卻迷路了，劉姓員警還將她送回家。

張姓副所長也解釋為何去年有800支的嘉獎，主要是執行交通專案勤務，包括取締砂石車、酒駕、闖紅燈等一般重大交通違規，幾乎都含在裡面，「交通專案勤務是市警局交通大隊的規劃，敘獎方式都是明訂的，每一個人都適用」，副所長強調：「對於認真的同仁、有目標的同仁都要給予他最大支持、給予他鼓勵，若是有對同仁不公平的評論，我們很願意替他去澄清」。

▲高雄市一名劉姓員警1年內有800支嘉獎惹議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名劉姓員警在現任警政署長陳家欽擔任高雄市警局長期間多次獲獎   。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，劉姓員警所屬的分局也發出新聞稿澄清：

查劉員近5年(104年至108年)獲行政獎勵計有小功44次、嘉獎1508次，折合嘉獎數共計1640次(44*3+1508=1640)，查究原因係劉員於交通類及刑事類工作勇於任事、著有績效，爰獎勵事由主要為取締交通違規，其次為偵破刑事案件，均係依上級業管單位訂頒獎勵規定核布，或依警察人員獎懲標準視個案員警實際出力事實，審酌其對治安、交通、為民服務等三大任務貢獻度、辛勞度，酌予獎勵，以慰辛勞。

分局強調，平時除依相關規定核實發布獎勵外，並逐年配合警察局清查年度總嘉獎數最高之前10名員警，審核其獎勵是否有異常情形，以期獎當其功覈實敘獎，俾使獎懲制度更臻公平合理，劉員於108年度曾列為本分局應受清查人員，經審其獎勵，無異常情形。
 

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