前年酒駕撞死人賠200萬元獲緩刑　桃園男開喝又開車！撤銷緩刑要入獄

▲桃園市周姓男子因酒駕撞死人遭判賠2百萬元予緩刑，上月再度酒駕被查獲恐將入監服刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市周姓男子於2018年間曾因在國道上追撞被查出酒駕肇事，導致對方慘死，事後遭判緩刑4年與賠償死者家屬200萬元才和解，孰料周男今年5月間再度酒駕被警方攔查到案，桃檢2日偵結再依公共危險罪嫌提起公訴，若地院判刑確定，周男的緩刑將遭撤銷且需入監執行。

檢警調查，28歲的周姓男子曾於2017年8月間在苗栗與友人喝酒，隔天凌晨5時許上國道返回桃園平鎮區住處時，不慎追撞前方小貨車，導致對方失控撞上護欄翻覆，駕駛頭顱破裂慘死現場，周男送醫經抽血換算酒精呼氣值竟高達每公升0.97毫克，被警方依酒駕致人於死罪嫌移送法辦。

當時桃園地院認為，周男案發後留在現場向警方坦承肇事，符合自首減刑要件，加上周事後賠償家屬2百萬元完成和解，家屬也同意不追究，法官以周應該獲得教訓沒有再犯之虞，審結依酒駕致人於死罪判處周1年8月以求徒刑，緩刑4年。

未料，周男於今年5月10日在桃園市中壢區某KTV與友人歡唱飲酒，隔天凌晨依然開車上路，下午3時許在平鎮區賦梅路上被警方攔查，當場酒測測得呼氣值為每公升0.32毫克，再依公共危險罪嫌被移送法辦；桃檢偵訊時，周坦承酒駕，加上有酒測值等單據證明犯行，檢方偵結依公共危險罪嫌聲請簡易判決處刑，周因酒駕致死案仍在緩刑期間內，這次再犯若判刑確定，將撤除緩刑入監服刑。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►影／5越籍失聯移工藏桃園民宅 不要跑了！1人逃屋頂想跳樓遭勸服

►醉女昏睡內褲不明分泌物驚覺遭性侵 色男「我太衝動了」遭判刑再賠50萬

►中壢警分局前所長遭控偷吃單親媽媽 周刊爆料多次到摩鐵激戰