酒駕男倒路邊大睡　「口含礦泉水」噴警3次！代價19萬

記者張君豪／台北報導

「噴水連噴三次」辱警代價可不小！林姓男子今年8月2日酒駕後不勝酒力，把車停在北市大安區辛亥路的路邊呼呼大睡，後來被獲報趕到的警員叫醒，他不滿一覺醒來就得進行酒測，竟然趁著漱口時將嘴裡水噴向江姓警員，一連噴了3次，最後不僅因為酒駕被判處5月有期徒刑，還吃上侮辱公務員罪，再加碼判處拘役40日，易科罰金金額共計新台幣19萬元。

▲林男酒駕後卻趁喝水過程口含水噴警臉三次，辱警意味明顯當場被捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林男酒駕後卻趁喝水過程口含水噴警臉三次，辱警意味明顯當場被捕。（圖／記者張君豪翻攝）

台北地方法院調查：49歲的林男當天先開車前往內湖區某停車場，喝完5瓶啤酒之後再繼續上路，行經大安區辛亥路時因為不勝酒力，把車停在路邊休息。但路過民眾目擊他車子雖然靜止不動，左前車頭卻在冒煙，民眾擔心火燒車釀禍，趕忙打電話報警。

▲林男酒駕後卻趁喝水過程口含水噴警臉辱警，臥龍街派出所代理所長李易書說明案發過程。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警分局臥龍街派出所江姓警員與119消防員抵達現場並叫醒林男，發現他全身上下飄著一股濃厚的酒味，警方決定進行酒測。林男不爽一覺醒來就被警方要求酒測，假藉提出漱口要求，當警員把礦泉水遞給他時，他並趁機將含在口中的水噴向江員，態度惡劣藉酒裝瘋「一連噴了3次」，警員不甘受辱一擁而上將他當場逮捕。

台北地院法官認為，林男經過酒測，吐氣酒精濃度達每公升0.75毫克，顯然已經超過法定標準許多，這部分依法判處5月有期徒刑，得易科罰金15萬元；另外向警員噴水一事，則依侮辱公務員罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，林男酒駕後惡劣朝警噴水得付出19萬元代價。

對此3日下午大安警分局臥龍街派出所代理所長李易書表示：當天林男自承從內湖區飲酒上路後，想開車返回新北市三峽住處，但因對路況不熟才會從高速公路折返導在路旁呼呼大睡，警方對他施行酒測他要求提供礦泉水漱口，他卻口含水噴射江姓警員，攻擊羞辱警員意圖明確，警方依法將他逮捕，並尊重法院判決。

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