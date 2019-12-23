酒駕男衝進候車室！一秒撞爛「苗栗百年車站」　慘況影片曝光

記者柯振中、黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮的台鐵大山站是一座木造車站，被苗栗縣定位為歷史建築，不過一名貨車駕駛23日酒後駕車，疑似因此癲癇發作，導致車輛衝入站內，將建築全毀了，讓售票室內的站務人員嚇了一大跳。詳細肇事原因為何，有待警方進一步釐清。

這起事件發生在23日下午4點多，50歲的黃姓男子駕車經過後龍鎮明山路時，突然車輛失控，衝向大山站的候車室，直接撞了進去，導致建築物損毀相當嚴重，不但門窗破碎，梁柱也倒塌斷裂。

▲黃姓駕駛謊稱頭暈，開貨車衝撞有百年歷史的大山火車站。（圖／記者黃孟珍翻攝）



意外來臨時，站務員正在售票室內工作，突然聽到「碰」的一聲，被嚇了一大跳，接著就看到貨車衝進來。站務員指出，當時車輛還在發動狀態，但駕駛意識不清，接近駕駛座後沒有聞到酒味，隨後報警處理。

▼貨車衝入車站時，站務員正在售票室內工作。（圖／記者黃孟珍翻攝）



對於這起意外，肇事的黃男供稱，自己一時頭暈，才會釀下這起車禍；附近的鄰居指出，黃男疑似患有癲癇，可能是駕駛過程中突然發作，才會發生意外。但警方抽血後發現，黃男的酒測值為0.685mg／l，已經觸犯公共危險罪。

目擊的候車乘客回想事件，心有餘悸地指出，貨車衝進車站的速度相當快，僅有1、2秒的時間就完全撞進候車室，若角度再略有偏轉，他就會被撞上。

由於車站毀損嚴重，屋頂裂縫不斷擴大，台鐵只能緊急裝置鋼梁，暫時進行加固，等待聯合會勘後，才能討論修繕方向。詳細肇事原因為何，仍待警方進一步釐清。

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