妻探班給驚喜…門打開好心碎！夫瘋狂激吻俏秘書　認了：出差時有了感情

▲人妻給老公探班，一打開辦公室的門卻當場抓姦。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名洪姓人妻經丈夫公司秘書得知丈夫外遇了，起初還不願相信，就在一次探班過程中，原本想給驚喜，一打開辦公室的門，卻見「秘書小三激吻著老公」，小三當場嗆她「恐龍」。事後洪女還得知小三小產過，內心崩潰，決定向小三求償160萬元，不過，案經一二審，法官皆以證據不足，駁回告訴。

判決指出，洪女於2000年與丈夫結婚，兩人育有1子1女，但任職科技公司的丈夫卻在2016年間被爆出偷吃秘書，起初她不願相信、非常震驚，有人目擊丈夫在車上與小三親熱，結果在這之後，她拿著丈夫遺忘的物品到公司，卻在停車場撞見丈夫與小三抱在一起，當下兩人急忙澄清「只是在講話」，見丈夫態度堅定，她心想應該只是誤會一場。

然而事隔一個月後，洪女剛好要去做美甲，想說順便到公司給丈夫一個「探班驚喜」，不料，她打開辦公室的門卻見丈夫跟小三正在激情擁吻，她氣到哭出來，大罵「不覺得對不起你（小三）先生嗎？」，結果小三竟反罵她「恐龍」。

洪女回到家後，丈夫向她坦承一切，與小三是到大陸出差後，兩人越走越近，就在一起了也有發生關係，時間已有1年多，小三也有小產過、拿過孩子，而丈夫為取得信任，甚至拿出聊天對話紀錄，不過時間點都偏晚、通話時間長達數小時，洪女認為這非正常聊天紀錄，覺得婚姻圓滿受到破壞，向小三求償160萬元。

對此，小三辯稱，擔任秘書一職期間洪女丈夫時常向她訴苦家中瑣事，還會傳訊息「一般來說員工乖乖聽從老闆指示不違反老闆意願老闆會對他特好」、「有腦袋都知道要順從老闆意願滿足老闆需求 」、「員工偶爾陪老闆散心看電影也很正常，不然老闆的壓力...」等語句，強調是基於職務才會配合的，自己受到騷擾。

法官勘驗對話紀錄，發現洪女丈夫會傳「我不是恐怖伴侶，是妳性福開心的伴侶」、「他很少跟妳愛愛對吧」、「不像我們之前天天愛在一起」、「我真的不知道為什麼這麼愛你想天天跟妳做愛」、「畢竟我們曾經在一起過啊，才會讓她抓狂」、「朕一定會好好保護愛妃」，但小三並無太熱情的回應，僅能認定洪女丈夫熱烈追求小三，無法證明偷吃一事，而監視器也沒確切拍到親熱畫面，因此新北地院最終以「舉證不足」駁回，小三免賠。



・IG美照拍不完

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