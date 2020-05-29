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老公硬碟藏「薄紗辣照」…傳訊小三：弟弟興奮！正宮目睹「激情現場」傻眼

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▲▼夜店親吻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人妻於共用雲端硬碟抓包丈夫外遇，甚至親眼目擊老公與小三接吻畫面。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名人妻小君（化名）因丈夫夜不歸宿，查看兩人共用的雲端硬碟後，發現丈夫竟外遇，硬碟中不但留有多張與小三出遊照片、性感裸照，還在手機內看到親密對話，另外她還曾目擊兩人的親密行徑，崩潰向小三求償60萬元！

小君指控，結婚30年的丈夫大膽地於共用雲端硬碟中存入與小三的出遊照、小三穿薄紗睡衣、全裸照，另外進一步查手機後，還看到「我會疼妳惜命命」、「只要我能走能動到哪我都會牽著你一起」、「可以跟你愛愛心情開心弟弟興奮」等多段親密對話，質問後丈夫才坦承一切姦情。

►卸妝、清潔、按摩、保養一次完成

不料，沒多久小君居然在丈夫公司附近的便利店目擊，小三與丈夫互相擁抱、親吻的畫面，內心受有極大衝擊，甚至因此罹患混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症，身心性失眠症等症狀，決定要求小三賠償。

對此，小三則辯稱，與小君丈夫的關係「只是時常打屁」，且知道她有勞退基金，才故意要設下圈套「熱烈追求」，主張要駁回告訴；桃園地院勘驗相關說詞及證據，認定小君主張，審酌雙方身分地位、經濟狀況，判小君獲賠10萬元為適當，全案仍可上訴。

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