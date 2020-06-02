遭控散播謠言！李來希臉書留言：有人買口罩被車輾斃…「評論時事」免罰

▲李來希因「有人為了買口罩，被車輾斃！唉！」等言論遭控違反社維法，新北地院裁定免罰。（圖／記者陳豐德攝）

記者陳羿妏／新北報導

全國公務人員協會榮譽理事長李來希今年3月於臉書批評政府的口罩政策，回覆網友留言寫下「為了買口罩，被車輾斃！唉！」，言論一出引發爭議，被檢方認定是散播不實謠言，依違反社會秩序維護法函送。對此，新北地院三重簡易庭日前以「評論時事」為由，裁定李來希免罰，全案可上訴。

▲王定宇與李來希為口罩政策，在臉書上互相發文砲轟。（圖／翻攝王定宇臉書）

整起事件發生於今年3月21日，李來希於個人臉書PO文砲轟，「政府決定每周送10萬片口罩給美國，但美國有3億多人口，送過去也是杯水車薪只能用來做關係，但10萬個口罩代表台灣每週有三萬三千三百三十三個人，排隊買不到口罩配額！」，更在留言處貼出《ETtoday新聞雲》今年3月13日的車禍新聞照表示，「為了排隊買口罩，被車碾（輾）斃！唉！」、「如果不是為了買口罩，他不會出門，就不會遇到死結」。

▲因為併排小貨車擋視線，女騎士才出巷口就被撞，當場慘死。（圖／記者陳凱力攝）

然而，根據警方調查，李來希提及的車禍案其實是67歲的王姓女騎士3月13日外出買口罩，行經新竹市民生路時，前方有小貨車違規並排，她為了繞過騎進內側車道，卻遭後方直行貨車輾過，卻不幸當場爆頭、臟器外露慘死。

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李來希的言論遭指控是違反傳染病防治法，經新北地檢署偵查後，予以不起訴處分；另外李來希也被控違反社會秩序維護法，檢方認為其言論恐會影響公共安寧，不過，三重簡易庭審理時認為，根據文章內容來判斷，李來希充其量只是「評論時事」，並無煽動而產生明顯的危險，或者影響社會秩序之處，因此裁定免罰，全案可上訴。

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