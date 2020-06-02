狂男偷拍「親密床戰」：想維繫感情…女友被嚇跑結新歡！他氣炸掏槍恐嚇　

▲男子以「偷拍性愛影片」想維繫與女友的感情，結果女友嚇到跑了，他還逼對方還清交往時期的費用。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／屏東報導

屏東一名謝姓男子為了維繫與女友小君（化名）的感情，突發奇想偷錄兩人親密床戰畫面，結果小君得知後非常不安，決定與他分手。事後，謝男見小君另結新歡，心有不甘竟逼小君簽本票，還拿槍恐嚇小君與其新男友。日前法院結果出爐，謝男遭判有期徒刑6個月，得易科罰金18萬，全案可上訴。

判決指出，謝男於交往期間先後偷錄4次性愛畫面，想維繫與小君的情感，但終究無法挽回，最後分手收場；過沒多久，謝男於2019年8月間得知小君已有新男友，看準時機決定偷偷跟車，不但狂按喇叭，還以超車攔截的方式，將小君與新男友攔下，謝男要求小君簽下本票，以償還交往時期的費用。

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謝男見小君簽完本票與新男友打算離去之際，竟突然掏出背包內的空氣槍，不斷敲擊小君他們的機車龍頭，嚇得小君和新男友趕緊逃離，並且前往警局報案。

事後，屏東地院勘驗相關證物後，確認謝男犯行，認為謝男處理情感糾紛時未能以理性方式解決，反擅自竊錄性愛影片、恐嚇對方，造成小君、新男友都心生畏懼，不過考量謝男坦承犯行，依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位、強制、恐嚇危害安全罪，判謝男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案可上訴。

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