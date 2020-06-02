全台最狂探索體驗學校　32項高低空設施號召挑戰者

▲全台最大的「探索體驗學校」有多達32項的高低空設施。（圖／嘉義市政府提供；以下同）

胡至欣／嘉義報導

嘉義市府響應中央「防疫新生活運動」，除了全額負擔轄內國中小學參與探索教育課程的費用，也力邀全台學子以及童心未泯的社會人士，一起走出教室、辦公室，前來全台面積最大、規劃最完善的「探索體驗學校」鍛鍊體能、增強抵抗力。



▲高達15米的蜘蛛網。

嘉義市南興國中第二校區「探索體驗學校」，占地近7.5公頃，是全國第一所由地方政府設置的探索體驗學校，有多達32項擁有國際認證的高低空設施，像是高達15米的攀岩塔、蜘蛛網、高空繩索、大溜索等等，都考驗使用者的體力、耐力和團隊合作精神，另外還有營地設備以及自然生態教學園區等，兼具戶外活動與環境教育功能。



▲探索過程都有專業教練在旁指導。

目前探索體驗學校，共有14項高空、18項低空等戶外探索設施，都是從美國進口，並通過ACCT美國挑戰課程技術協會的認證，加上探索過程必須穿戴整套護具，又有專業教練在旁指導，可讓大小朋友在最安全的狀態下挑戰自我、發揮潛能。



▲戶外探索設施都擁有國際認證。

「探索體驗學校」現委由大樹戶外有限公司辦理訓練，將依各校學生人數、參與時間及欲達目標等需求，提供客製化課程，每人全天費用為750元（不含膳食、飲水、交通及保險），除了開放全台學子以班級為單位申請體驗，也號召熱血民眾20人以上組隊挑戰，找回久違的鬥志。