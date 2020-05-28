總獎金逾百萬！2020東京威力科創機器人大賽廣發英雄帖

▲東京威力科創機器人大賽再發英雄帖。（圖／東京威力科創機器人大賽提供）

生活中心／綜合報導

機器人迷看過來！一年一度的「東京威力科創機器人大賽/TEL Robot Combat」再發英雄帖！為了鼓勵各路好手參戰，主辦單位除了祭出高額獎金，也將提供正取隊伍每組3萬8千元的製作材料費，以及決賽當日的交通津貼，讓參賽同學更能無後顧之憂的全力以赴。

為了發掘並吸引更多高科技產業的人才，日本半導體製造設備大廠TOKYO ELECTRON (TEL)在台子公司-東京威力科創，連續5年舉辦「東京威力科創機器人大賽/TEL Robot Combat」，每年皆以多元化的競賽方式豐富賽事內容，提升比賽規格，讓同學們得以發揮不同的專長與所學。

請繼續往下閱讀...

以往賽事皆由參賽者遙控機器人參賽，今年特別加入自動化控制與遠端影像操控的元素，上半場由參賽隊伍自行設計並製作一款不需靠手動控制、能自主完成「障礙挑戰」任務的機器人；下半場則由參賽隊伍以遠端影像的方式操控機器人，奪取寶藏。上半場積分加下半場回合分數最高的冠軍隊伍，可獲得新台幣10萬元等值獎金或獎品。

東京威力科創機器人大賽總獎金加上製作補助費超過100萬元，即日起開始受理報名至6月30日，入選的28隊將於11月21日在高雄駁二藝術特區B4蓬萊倉庫進行決賽。想要挑戰自我的大專院校理工相關科系學生與碩專生，可得把握機會。