「我的心肝兒子！」92歲承翰阿嬤拄拐杖、望子遺像痛哭　家屬急攙扶離場

記者白珈陽、莊智勝／嘉義報導

鐵路勇警李承翰為了保護全車乘客而遭到鄭嫌刺殺殉職，爸爸李增文因無法接受鄭嫌一審獲判無罪，於昨（4日）傍晚含憤吐血離世。今（5日）李家在門口搭起靈堂，高齡92的歲承翰阿嬤稍早趕到李家，無法接受短短一年內接連失去孫子、兒子，拄著拐杖、看著李增文的遺像不住落淚痛哭，頻喊「我的心肝兒子」，最後在家人的攙扶下離開靈堂。

▲李承翰阿嬤拄著拐杖在靈堂痛哭。（圖／記者白珈陽攝）

嘉義市芳草里里長劉丙伍表示，4日上午接到來電，當即義不容辭協助身體不適的李爸爸送醫，當時李增文還能在妻子的攙扶下走進急診室就診，豈料短短8小時後，病況急轉直下，李增文因胃部大量出血不斷吐血，且血壓也一路下降，最終仍是等不到上訴、等不到社會的公平正義，於4日傍晚含憤離世。

在一審無罪的判決結果出爐後，李爸爸當時還接受媒體採訪，不斷搖著頭，直呼「我的心真的很痛！」李媽媽也說，丈夫因無法承受二次打擊，自那天起整個人變得很失意、憂鬱，不料36天後竟會鬱憤辭世，「（鄭嫌）害死兩條命，有什麼辦法？」

稍早，李承翰阿嬤得知兒子過世的消息後前往李家靈堂，見到兒子遺像忍不住落淚、痛哭失聲，頻喊「我的心肝兒子啊」。家屬擔憂阿嬤悲傷過度，短短1分鐘不到立即上前攙扶，並帶她離開靈堂。

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▼阿嬤在家人的攙扶下離開現場。（圖／記者白珈陽攝）