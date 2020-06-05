「只剩我一個了…」兒殉職、夫抑鬱吐血亡　承翰媽泣訴：對司法已沒有信心

▲承翰媽（右二）站在靈堂處理丈夫後事。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、白珈陽、莊智勝／嘉義報導

鐵路勇警李承翰殉職後300多天，父親李增文不甘鄭嫌殺人一審竟獲判無罪，最終於4日抑鬱而終。5日上午嘉義市長黃敏惠前往李家慰問，李媽媽見到市長後忍不住痛哭，直呼「現在只剩我一個了……。」黃敏惠轉述，李媽媽說，現在的她，對於司法已經沒有信心了。

黃敏惠5日上午前往李家靈堂上香致意，李媽媽見到市長，眼淚再也忍不住，哽咽地表示，自己短短一年內接連失去兒子、丈夫，現在家裡就只剩下她一個；黃敏惠也立即上前給予安慰，並希望李媽媽能夠保重身體。

黃敏惠表示，日前曾經陪李爸爸聊天，雖然言談間李爸爸表達對於判決結果的不滿，但始終相信社會有公平正義，聊到未來還抱著希望，豈料最後仍是等不到上訴、等不到一個滿意的判決，抑鬱辭世。

「李媽媽說，李爸爸這段時間變得非常消沉，對任何事情都不抱希望。」黃敏惠轉述李媽媽說法，在接連失去兒子、丈夫後，李媽媽已經對司法沒有信心，「但我們也會鼓勵她，我們都在，社會大眾也會關心，相信社會還是會還給公道。」

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▼黃敏惠轉述李媽媽說法，她對司法已經沒有信心。（資料照／東森新聞）