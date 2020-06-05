主任檢察官慰問「案件上會努力」！李母泣：拜託了，我沒力氣像承翰爸每次都到

▲嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊前往靈堂慰問，交予慰問金2萬元。（圖／記者白珈陽攝）

記者翁伊森、白珈陽、莊智勝／嘉義報導

鐵路勇警李承翰爸爸不堪愛子殉職打擊，4日傍晚抑鬱而終。嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊5日上午前往承翰爸靈堂上香，並交付慰問金2萬元給家屬。蔡英俊輕拍承翰媽媽肩膀表示慰問之意，同時承諾「案件上我們會努力」；承翰媽聞言後也語帶哽咽地表示，「拜託你們了，因為我沒有力氣像他（承翰爸）每次都去……。」

蔡英俊表示，檢察長昨晚接獲噩耗後特別關心，但因今日有要事需要處理，無法親赴靈堂致意，所以特別指派他到場上香，並交付慰問金2萬元給家屬，「檢察長特別指示，就上訴部分，要承辦檢察官與二審檢察官密切合作，希望在二審時能夠還給李承翰、及其家屬一個公道，希望二審能夠逆轉。」

談起承翰爸，蔡英俊說，一審開庭時就有檢察官回報，李爸爸每次都會親自到場，對於這件案子非常關心、執著，「這部分，我們也希望祂現在能夠放下，後續就交給我們，對於相關事證，我們會在法庭上積極舉證，我們會努力。」

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▼蔡英俊希望承翰爸爸能夠放下，「後續就交給我們，希望二審可以逆轉，還給家屬公道」。（圖／記者白珈陽攝）