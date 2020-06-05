李承翰爸爸鬱悶36天「胃出血離世」！中市警局長嘆：悲憤是鑽入心頭的毒藥

▲李承翰的父親李增文在痛失愛子後悲憤離世。（圖／記者翁伊森攝）

記者莊智勝／嘉義報導

鐵路勇警李承翰父親因無法接受兒子遭刺殺殉職，且一審鄭嫌還因精神問題獲判無罪，為此鬱鬱寡歡36天，於昨（4日）傍晚嚴重胃出血離世。對此，台中市警局局長楊源明深夜在臉書粉專「TCPB局長室」寫下，「悲憤是鑽入心頭的毒藥，一直腐蝕著最後希望，讓人逐漸凋零。」

李承翰2019年7月時因補票糾紛而踏上台鐵自強號列車，為了保護全車乘客而上前與鄭姓嫌犯搏鬥，不料卻慘遭利刃刺腹，經送醫搶救後仍因腹腔大出血而宣告不治死亡。在承翰殉職後，李爸爸、李媽媽都無法接受，為了替兒子討回公道，夫妻倆連日奔波，不料一審判決卻因鄭嫌精神問題而宣判其無罪，讓痛失愛子的李爸爸承受沉重的二度打擊，自此鬱鬱寡歡，終日沉默少言。

▲鄭嫌因精神問題一審獲判無罪。（圖／記者陳雕文翻攝）

在一審判決後36天，李爸爸胃疾每況愈下，4日上午因身體不適，在妻子及里長的陪同下前往醫院就診，起初還能自行步入急診室，豈料病況卻急轉直下，李爸爸在院內不斷大量吐血，照胃鏡後發現胃內全是血，且血壓不斷下降。醫師無奈告知，李爸爸病況相當嚴重，即便救起恐怕也成了植物人；在與病魔纏鬥8小時後，李媽媽與女兒終於決定放手，送李爸爸最後一程。

▲李增文在得知一審判決結果後，悲痛地頻頻搖頭，直呼「心真的很痛」。（圖／記者許宥孺攝）

「這是令人心痛的消息，鐵路警同仁李承翰的父親過世了。」楊源明在臉書上表示，等不到上訴的消息，李爸爸便去跟承翰會面了，「悲憤是鑽入心頭的毒藥，一直腐蝕著最後希望，讓人逐漸凋零。安息吧！李爸爸，我們始終相信有一天，正義會還承翰一個公道；一個勇敢的警察，值得大家讚揚傳送的故事，更應該值得一個公允的結局！」

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▼勇警李承翰為了保護全車乘客而遭鄭嫌刺殺殉職。（圖／記者陳雕文翻攝）