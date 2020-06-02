暴動止不住！　川普幕僚鬧分裂　強硬派要求譴責：否則失去婦女票

▲ 美國總統川普對示威抗議的態度不一。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

「佛洛伊德之死」的怒氣持續在全美蔓延，各地暴動不斷，而關於總統川普該如何回應，白宮內部也出現了分歧。部分人士認為川普應該發表全國演說，謹慎回應抗議者訴求；另外一派則認為，他應該強硬譴責暴力與動亂，否則可能會在年底的大選中，失去中間選民的支持。

CNN報導指出，川普（Donald Trump）對於示威的的態度舉棋不定，在某些公開場合中採取了謹慎的態度，但是在推特上又使用了強硬的措辭，包含「當搶劫開始，槍擊就開始」等，甚至還暗示他的支持者也上街舉行「反抗議」活動。

白宮高級國內政策助理羅林斯（Brooke Rollins）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）建議川普，給予抗議群眾謹慎的回應，避免激烈言詞激化局勢，這也不符合總統的形象。但有些顧問則認為，川普應該採取強硬的態度，譴責縱火、搶劫等暴力行為，避免失去中間選民的支持，尤其是住在郊區的婦女。

福斯新聞（Fox News）主持人詹金斯（Griff Jenkins）呼籲川普發表全國演說，而國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）則不排除這個可能性，「他（川普）會繼續與美國人民進行溝通，無論是白宮橢圓辦公室發表演說，或是在白宮的講台上演說，還是像他每天透過社群媒體與人民交談那樣。」

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