川普被譏「碉堡小子」怒了！　消息人士：他想到白宮外面讓大家看看

▲川普針對「佛洛伊德之死」示威發表演講之後，到聖約翰公會教堂 （St. John`s Episcopal Church）前高舉《聖經》，高喊「我們是全世界最偉大的國家」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

消息人士指出，美國總統川普因示威者在白宮外激烈抗議，2度被特勤局隨扈帶入地下碉堡「避難」，但他對於相關報導和被譏笑為「碉堡小子」很憤怒，因此他告訴他的下屬，想要在白宮大門外讓大家看看。

CNN報導，川普和他的家人上月29日（上周五）被帶到白宮地下碉堡，以事先應變白宮外頭憤怒的示威者們可能闖入的後果，周末又第2次被帶到地下碉堡避難。自上月31日開始到本月1日上午，他都待在白宮內部，因此引發各界擔憂和抨擊，總統在國家危機時期竟然缺席。

川普年輕受訪時曾說過世界分成兩種人，一種有「殺手本能」（Killer instinct），一種則無；而對於有這種世界觀的總統，他向幕僚表達了憤怒，因為外界對他缺席的質疑，讓他在外人面前顯得「很弱」。

消息人士指出，川普因此想要想個辦法出現在大眾面前，並在白宮大門外被看見，才會選擇在白宮拉法耶特廣場對面的聖約翰公會教堂（St. John's Church）露面。不過包圍白宮示威的抗議者們，部分也聚集在聖約翰公會教堂附近，警方才會在川普於1日晚間6點30發表有關佛洛伊德之死的演說前，發射催淚彈和橡膠子彈驅逐民眾。

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