環資部難產20年！環團連署喊話政府：環保署資源不足政策進展牛步

▲環保團體立法院呼籲政府盡速成立環境資源部。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）



記者許展溢／台北報導

全台環保團體今（1日）搶在6月5日世界環境日前聚集立法院，點出當前環境問題，並發起連署，呼籲政府盡速成立環境資源部。現場更拿出立體石虎紙雕，非常可愛的一母六子，由紙雕藝術家陳水吉與大腳ㄚ劇團工作室提供，呼籲生態保育工作要趕緊整合進環資部。

台灣水資源保育聯盟理事蔡志宏理表示，20年來政府早已覺察要讓台灣環境永續完好，需要有一個綜合治理環境資源、事權統一的環境資源當責機構。歷任環保署長也都認為將與環境有關卻支離破碎分散到經濟部、內政部、交通部、農委會、地方政府等部門的事務，整合成為環資部才能有效保護台灣的各項環境自然資源。

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▲環團發起連署，希望各界一起呼籲政府趕快成立環資部。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）



台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政說，全球氣候變遷、環境汙染、生態危機等議題日益嚴峻，以管制作為主要環境治理框架的環保署，早已不合時宜。以先進國家為例，常見汚染管制與自然保育（水資源、土地、森林）等均由同一部門主管，以收事權統一之效，但我國現行架構仍以汚染防治及生態保育二者作為劃分，汚染防治方面由環境保護署負責，自然保育方面則分別由內政部營建署（國家公園）、林務局（林業保育與利用)、水利署及農田水利處（水資源利用）、水土保持局（水土保持）等負責，各司其事，導致無法有效因應多元的環境議題。

台灣生態學會前理事長楊國禎指出，行政院組織法草案，以環保人士審視環資部，其實還是不滿意，國家公園更應該整合進保護環境與生態的環資部，不然台灣雲豹為何消失？未來黑熊呢？林務局林業生產業務，也是會遇到保育問題，所以保育及管理都重要，也應該能兼顧到環境生態的保育工作那才是推動環資部更美好的目標。

▲環團拿出立體石虎紙雕，喊話政府生態保育工作要趕緊整合進環資部。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）



看守台灣協會秘書長謝和霖從廢棄物管理政策切入，認為若要實現零廢棄與循環經濟政策，需要多方協調、溝通，才能讓資源能從源頭減量，讓廢棄資源能順利流向循環利用的管道；但環保署現有人力、資源相當不足，負責生活垃圾源頭減量政策只有一兩人，政策進展腳步如牛步，突顯組織改造的必要性。

彰化縣環境保護聯盟吳慧君提到，去年籌辦彰化全縣海岸淨灘活動，討論到海岸垃圾權責問題，發現台灣海岸及海岸垃圾分屬很多不同管理單位，涉及單位包括環保署、漁業署、林務局、水利署、國有財產署等等，權責不清楚，各單位拿各自的法條互推皮球。

▲環團直指，環保署現有人力、資源不足，政策進展腳步如牛步，組織有改造必要性。（圖／記者林敬旻攝）



環團說明，行政院早已完成環境資源部組織法草案，但因屆期不連續，需重送立院審查，院版草案雖不盡周全，也不夠前瞻，但在組織改造上總算踏出一步，希望行政院能趕緊將環資部組織法草案重送立法院，請立法院盡速審查。

民進黨立委劉建國說，環保署升格為「環境資源部」，經過多次討論，目前《環境資源部組織法草案》仍然有些歧見，第一會期4月10日也與時代力量立委陳椒華一起召開環資部座談會，希望「環境資源部」盡速成立，在環保政策上要硬起來。

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