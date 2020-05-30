兌現選後承諾「繼續服務在地」　洪慈庸台中辦公室從簡開張

▲洪慈庸台中辦公室開張，利用休假與鄉親泡茶話家常。（圖／洪慈庸辦公室提供）

記者李忠憲／台中報導

連任失利的無黨籍立委洪慈庸接下立法院機要顧問，但選後謝票對鄉親「繼續服務在地」承諾，在30日洪慈庸辦公室開張後，正式兌現。洪慈庸也趁休假日到辦公室與鄉親互動，她表示，過去任期包括設立后里醫院等許多重要建設與陳情案，她非常清楚其中的挑戰及難關，她會持續在中央列管，嚴格追蹤。

位於神岡區中山路上的洪慈庸辦公室，前身是總統大選期間蔡英文洪慈庸聯合神岡總部。經內部翻新，採用清新清爽色調，更設計整面「服務願景牆」。上頭羅列立委任期時爭取的潭子3.9億談心計畫、神岡首座高中、新廣大橋、大雅國一銜接台74線連通道、后里醫院及多項校園改建。洪慈庸上午特別到辦公室與鄉親泡茶話家常，為了防疫，並未特別舉辦開幕茶會。

▲洪慈庸兌現選後承諾，台中辦公室開張，繼續服務鄉親。（圖／洪慈庸辦公室提供）

洪慈庸表示，她是在地人，對在地有深厚感情。不管在什麼位置都希望家鄉越來越好，這也是當時選完時很快承諾大家「延續服務的心」的原因。

她也說，如今辦公室已展開服務，歡迎鄉親常到辦公室坐坐。除了陳情外，也將持續提供法律諮詢服務，民眾只要透過電話即可預約。

・用過都說好用，真心不騙



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