　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

修憲草擬時程出爐　游錫堃：為成功修憲支持複決綁大選

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者李毓康攝）

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社

立法院長游錫堃繼昨天宣示下會期將展開協商成立修憲委員會，他今天表示，為成功修憲，他支持複決投票綁2022大選。根據立院草擬的時程方案，若要綁大選，立法院最晚須於2022年3月29日通過修憲案。

根據立法院草擬的兩個方案，方案一是配合2022年地方9合1選舉進行修憲公民複決，立法院最晚須2022年3月29日通過修憲案，公告期間半年從3月30日至9月30日，同年10月3日立法院函請中選會辦理公民複決，11月26日修憲案公民複決與九合一地方選舉合併舉行。

方案二：配合2021年一般公投時程進行修憲公民複決，也就是不綁大選。立法院會必須在今年12月25日前通過修憲案，公告半年從今年12月28日到明年（2021）6月28日；6月29日立法院函請中選會辦理公民複決，同年8月28日舉行修憲案公民複決投票。

總統蔡英文520就職演說宣示，立法院即將成立修憲委員會。藉由這個民主過程，憲政體制將更能夠與時俱進，契合台灣社會的價值。而朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先推動。

為回應各界對修憲的期待，游錫堃昨天公開表示，下會期將開始協商成立修憲委員會。

游錫堃今天接受中央社記者訪問表示，目前立法院修憲提案有11案，「民權案」共識高，亦即下修公民投票年齡，社會共識高，總計有8案；「體制案」指「廢考監」有2案，尚待各界討論與朝野協商，未來可能還會有「閣揆同意權」案等。

游錫堃表示，為成功修憲，基於國會行政的職責，他曾經親自與各黨團溝通，形成綁大選的共識。

他說，複決綁大選預估2022年11月下旬投票，必須在2022年2月至3月間完成修憲案三讀程序，才能配合。未來時程規劃：2020下半年成立「修憲委員會」；2021上半年舉辦修憲「研討會」及「公聽會」；2021下半年舉辦修憲「公聽會」及「審查會」。

ET快訊
張菲媳原來超有料！墾丁海邊解放「掉出巨胸型狀」
額頭下巴常長痘要注意！常見5大卸妝誤區　第3個超多人都中
白人警「膝蓋壓脖9分鐘」下場超慘　選美妻要離婚…黑歷史遭翻出
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

監委考察遭疑「畢業旅行」　監院：歷年重要業務勿過度解讀

新內閣「兒童版自我介紹」曝光　黃天牧自認五音不全…但一定要唱這首歌！

不滿振興券！王世堅批：政院跟人民計較3000元…「沒出息！」

共機頻擾台！蔡英文核定空作部副指揮官提升為中將

修憲草擬時程出爐　游錫堃：為成功修憲支持複決綁大選

和平區長林建堂收賄背信撤職8月補選　民政課長古志偉代理

民進黨批「跟快被罷免的韓國瑜一樣」　侯友宜：感謝議員滿滿的指導

文青銀光咖啡館「功能超狂」！　侯友宜照顧銀髮族：2年內再開8間

陳冠榮批韓國瑜詐騙成性：「Yes I Do」對高雄人來說是很賭爛的賭

罷韓倒數1週！侯友宜打氣：韓國瑜團隊積極防疫防汛　守護高雄

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

菲律賓小舞王聽音樂即興演出！ 鄰居邊笑邊錄影：他從抖音學的

穿搭大改造！萌嬤變身18歲少女　狂秀低胸火辣身材...兒嚇傻腿軟

鱷魚PK！大嘴咬緊半顆頭不放 搏鬥長達2小時...網驚：好凶狠

鄧紫棋14天隔離結束「有點捨不得」　廁所清唱《依然睡公主》依舊開口跪！

黑人遭跪壓致死！警辯他拒捕　目擊者打臉：根本沒有抵抗

監委考察遭疑「畢業旅行」　監院：歷年重要業務勿過度解讀

新內閣「兒童版自我介紹」曝光　黃天牧自認五音不全…但一定要唱這首歌！

不滿振興券！王世堅批：政院跟人民計較3000元…「沒出息！」

共機頻擾台！蔡英文核定空作部副指揮官提升為中將

修憲草擬時程出爐　游錫堃：為成功修憲支持複決綁大選

和平區長林建堂收賄背信撤職8月補選　民政課長古志偉代理

民進黨批「跟快被罷免的韓國瑜一樣」　侯友宜：感謝議員滿滿的指導

文青銀光咖啡館「功能超狂」！　侯友宜照顧銀髮族：2年內再開8間

陳冠榮批韓國瑜詐騙成性：「Yes I Do」對高雄人來說是很賭爛的賭

罷韓倒數1週！侯友宜打氣：韓國瑜團隊積極防疫防汛　守護高雄

網問「地磚貼歪」正常嗎？反被揪「嚴重壓價」　派學徒打發

下周油價連5漲！92無鉛汽油恐站回「20元大關」

金正恩號稱「3歲學會射擊」北韓改成4歲　9歲時3秒射10發全中！

同事生小孩！「預計花300萬」養到18歲　他驚問夠嗎… 網中肯曝：養活不難

噪音排氣管擾民！海山警5個月開出945張驗車單、359件未成年駕駛

監委考察遭疑「畢業旅行」　監院：歷年重要業務勿過度解讀

香港若失特殊待遇　瑞信：四行業受影響「地產損失最大」

救貓遇死劫！友淚「撞飛還一直唸著貓」肝臟破裂　4萬人鼻酸：快好起來

美英不顧中國不滿　在聯合國安理會「質疑港版國安法」

《與惡》團隊最新力作！台劇《做工的人》必看4原因　存在你我身邊的真實故事

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

鄭運鵬10字精闢解釋「通姦除罪化」

韓國瑜握手居家檢疫者　黃捷：市長就是破口

心疼韓國瑜被罷免　張琍敏：用腦袋想想！

陳冠榮預測韓國瑜6月5日假辭職

民眾陳情要Kolas用中文名字　府方回應了

陳冠榮持「落跑中」牌…怒喊：韓國瑜再突破下限

蘇貞昌跳針拒答振興措施　蔣萬安怒轟藐視國會

「不要老是擔心民眾把錢存起來」　王世堅：生吃都不夠還會曬乾？

川普宣布「美終止與WHO關係」　外交部回應了！

罷韓倒數9天　韓國瑜再提抗告「停止投票」

川普宣布斷開WHO　蘇貞昌：讓台灣參加

不參加罷免說明會！韓國瑜忙看農損

電玩迷注意！PS4造型手把悠遊卡預購日期出爐

黃光芹替陳時中出書　陳其邁寫序

更多熱門

相關新聞

游錫堃：下會期協商組修憲委員會

游錫堃：下會期協商組修憲委員會

立法院第10屆第1會期在5月29日結束，立法院長游錫堃表示，感謝時代力量黨、台灣民眾黨、國民黨以及民進黨等4個黨團，在本會期18次的朝野協商當中，克盡職守為民喉舌，展現國會高品質議事效率。此外，為回應各界對修憲的期待，立法院將在下會期開始，協商成立「修憲委員會」，期盼各黨團及全體委員能夠理性對話，謀求朝野及全民修憲之最大共識。

陳玉珍放823砲戰紀錄片　蘇貞昌：妳應該先譴責發動戰爭的人

陳玉珍放823砲戰紀錄片　蘇貞昌：妳應該先譴責發動戰爭的人

蘇貞昌跳針拒答振興措施　蔣萬安怒轟藐視國會

蘇貞昌跳針拒答振興措施　蔣萬安怒轟藐視國會

外籍高教生解除境管？教育部：有做超前準備

外籍高教生解除境管？教育部：有做超前準備

中國文攻武嚇　蘇貞昌：備戰不懼戰、不求戰

中國文攻武嚇　蘇貞昌：備戰不懼戰、不求戰

關鍵字：

修憲游錫堃立法院

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

米砂拋震撼彈「我進軍A片圈了」！

即／川普宣布：終止與WHO關係

即／死亡之膝殺人　明州警察被捕

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

成龍率2600人挺港版國安　名單驚見徐熙媛

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

全台首宗開鍘法辦情色直播主　SWAG背景好複雜

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

影后曬學霸女兒哈佛畢業照　遭網翻22年前舊帳狂酸

即／佛洛伊德之死沸騰　白宮急封鎖

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

卡卡兒到咖啡廳道歉　媽媽陪同泛淚鞠躬：沒把女兒教好

涼菸、晶球要消失了！衛福部《菸害防制法》禁賣

應采兒生下第2胎！親自報喜：一家四口，感恩♥

更多

最夯影音

更多
婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下
舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面