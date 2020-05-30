修憲草擬時程出爐　游錫堃：為成功修憲支持複決綁大選

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社

立法院長游錫堃繼昨天宣示下會期將展開協商成立修憲委員會，他今天表示，為成功修憲，他支持複決投票綁2022大選。根據立院草擬的時程方案，若要綁大選，立法院最晚須於2022年3月29日通過修憲案。

根據立法院草擬的兩個方案，方案一是配合2022年地方9合1選舉進行修憲公民複決，立法院最晚須2022年3月29日通過修憲案，公告期間半年從3月30日至9月30日，同年10月3日立法院函請中選會辦理公民複決，11月26日修憲案公民複決與九合一地方選舉合併舉行。

方案二：配合2021年一般公投時程進行修憲公民複決，也就是不綁大選。立法院會必須在今年12月25日前通過修憲案，公告半年從今年12月28日到明年（2021）6月28日；6月29日立法院函請中選會辦理公民複決，同年8月28日舉行修憲案公民複決投票。

總統蔡英文520就職演說宣示，立法院即將成立修憲委員會。藉由這個民主過程，憲政體制將更能夠與時俱進，契合台灣社會的價值。而朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先推動。

為回應各界對修憲的期待，游錫堃昨天公開表示，下會期將開始協商成立修憲委員會。

游錫堃今天接受中央社記者訪問表示，目前立法院修憲提案有11案，「民權案」共識高，亦即下修公民投票年齡，社會共識高，總計有8案；「體制案」指「廢考監」有2案，尚待各界討論與朝野協商，未來可能還會有「閣揆同意權」案等。

游錫堃表示，為成功修憲，基於國會行政的職責，他曾經親自與各黨團溝通，形成綁大選的共識。

他說，複決綁大選預估2022年11月下旬投票，必須在2022年2月至3月間完成修憲案三讀程序，才能配合。未來時程規劃：2020下半年成立「修憲委員會」；2021上半年舉辦修憲「研討會」及「公聽會」；2021下半年舉辦修憲「公聽會」及「審查會」。